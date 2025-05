Šatan o hráčoch z NHL: Kto chce prísť, príde. Kvôli piatim hráčom nebudeme cestovať na výlet

💡 Tento článok môžete dočítať celý vďaka Toyote

Slovenská hokejová reprezentácia sa rozlúčila s majstrovstvami sveta 2025 prehrou s Fínskom 1:2 a na šampionáte obsadí 11. miesto, najhoršie od MS 2017. Po poslednom zápase predstúpil pred médiá šéf Slovenského zväzu ľadového hokeja a generálny manažér reprezentácie MIROSLAV ŠATAN. Reagoval na slová českého kolegu Jiřího Šlégra a v odpovedi na otázku o Daliborovi Dvorskom bolo cítiť zjavnú narážku na prípad Mariána Studeniča. ONLINE: Slovensko - Fínsko, MS v hokeji 2025 (skupina A)

Ako by ste zhodnotil výkony a výsledky slovenského tímu na majstrovstvách sveta? Vedeli sme, že tento rok nám chýbajú niektorí kľúčoví hráči, ktorí v minulosti boli oporami reprezentácie. Vedeli sme, že nemáme úplne najsilnejšie zloženie.

Tým, že boli absencie z rôznych dôvodov, ktoré samozrejme chápeme, tak sa otvorili voľné miesta a dali sme príležitosť niektorým hráčom hrať prvýkrát MS, aby si vyskúšali, aké je to ťažké na medzinárodnej úrovni, proti tímom, ktoré sú nabité hráčmi z NHL. Pre ich kariéry to bola veľká skúsenosť a pre reprezentáciu investícia do budúcnosti.

Je tento výsledok pre vás sklamanie alebo ste ho očakávali? Myslím si, že ja, hráči aj tréneri sme dúfali, že zvládneme dva kľúčové zápasy, že budeme siahať na štvrťfinále. To bol náš cieľ. V jednom sme hrali dobre jednu tretinu, v druhom dve a body nám ušli. Chyby sme spravili my, nie súper. Možno to bolo z tlaku, neskúsenosti, ale všetci sa musia najskôr ohrať. Predtým, než prídu výhry, sú tu prehry, aby sa hráči učili. Ale myslím si, že mali dobrý prístup, bojovali a ja som sa im za to dnes v kabíne poďakoval.

Mužstvo inkasovalo 24 gólov, dalo iba 9. To je katastrofálna bilancia. Áno, to svedčí o tom, že nám chýbali kilá, centimetre, chýbali aj skúsenosti a góly. To je daň za to, že sme si zobrali také mladé mužstvo. Ale u nás iná možnosť ani nebola.

Ako hodnotíte výkony mladých hráčov? Dvorský sedel v zápase proti Lotyšsku na tribúne, proti Fínsku zasa Samuel Honzek. Dal by som Dalibora za príklad. Zobral to ako profesionál a to má len 19 rokov. Povedal tie správne veci, nesťažoval sa na komunikáciu, ráno bol na raňajkách a neodišiel nikam. Toto sú vlastnosti, ktoré chceme v reprezentácii mať. Na nich chceme v budúcnosti stavať. Ja to vidím pozitívne. Rovnako Honzek nehral, zobral to v pohode. Verím, že to sú budúci lídri našej reprezentácie. VIDEO: Miroslav Šatan hodnotí pôsobenie Slovenska na MS v hokeji 2025

Na šampionáte neboli slovenskí hráči z NHL. Generálny manažér českej reprezentácie Jiří Šlégr vám cez médiá radil, že dnes je už iná doba a za hráčmi je potrebné chodiť osobne. Prehodnotíte to? V prvom rade, ja som s Jirkom Šlégrom hrával. Už mi volal a ospravedlnil sa za to, čo spôsobil. Nemohol vedieť, že to slovenské médiá budú vnímať ako výčitku. Poviem to tak. Je to iná situácia. Jirko je prvý rok generálny manažér. Má excelovskú tabuľku, Česi tam majú 30 hráčov, my 5. Myslím si, že keby som tam v marci vycestoval, tak mi jeden hráč povie, že možno pôjde, keď bude zdravý, druhý, že možno pôjde, keď ho pustí klub, tretí, že nepôjde, lebo je dobitý.

Aj tak by sme v marci nič nevedeli, museli sme čakať na koniec sezóny. V minulosti si ako hráč si pamätám, že hráč vie, či chce ísť na majstrovstvá sveta alebo nie. To, že ho tam príde nejaký manažér pofúkať, tak to nerozhoduje o tom, či na šampionát pôjde.

Naši hráči mali tento rok dôvody. My to akceptujeme. V minulosti vycestovali manažéri, minuli kopec peňazí, spravili si výlet. Pamätáte sa? Nebudem hovoriť mená, ale ľudia to kritizovali. My kvôli piatim hráčom cestovať nemusíme. Každého hráča, ktorý chce prísť, chceme v reprezentácii. Nečakali ste v Štokholme viac od hráčov, ktorí majú za sebou päť šampionátov? Od niektorých sme čakali, že ten tím potiahnu. Určite to tréneri vyhodnotia. Nie so všetkými bude spokojnosť. Samozrejme, to ovplyvní aj ďalšiu akciu, pre ktorú sme mali pravdepodobne tie ospravedlnenky tento rok. Olympiáda neovplyvňuje len tieto MS, ale myslím si, že aj budúcoročné. Všetci sa chystajú. Aj hráči z NHL. Všetci chcú prísť reprezentovať. Uvidíme, aká bude situácia na MS na budúci rok. Ale tie výkony, na ktoré ste sa pýtali, ovplyvnia nomináciu na olympijský turnaj. Nastanú v realizačnom tíme zmeny? Chceme dať tomu čas. Craig Ramsey má stále platný kontrakt a lieči sa. Myslím si, že tieto otázky budeme riešiť o niekoľko týždňov. Dnes je to predčasné. Dokedy chcete mať na trénerskom poste jasno? Radi by sme to vyriešili v priebehu leta. IIHF sa cez víkend bude zaoberať kandidatúrou Slovenska na MS 2029. Ako vidíte jej šance? Myslíme si, že sme nachystaní, že sme tomu venovali v príprave maximum. Odovzdali sme všetko, čo bolo potrebné. Bol to niekoľkomesačný proces. Budeme mať približne 5-10 minút na to, aby sme odprezentovali pripravenosť pred kongresom. Veríme, že presvedčíme ľudí v kongrese, aby nám MS pridelili. Bol by som veľmi rád, keby sa to podarilo. Pretože práve o tom hovoríme. Dnes to mužstvo bolo mladé, ale o štyri roky bude vyzretejšie, skúsenejšie. A veľmi dobre viete, že keď zasadíte jabloň, tak vám prvý a možno ani druhý rok nezarodí, ale o nejaké tri, štyri už bude. Takže verím, že toto mužstvo bude o štyri roky oveľa skúsenejšie a bude mať úplne inú silu.