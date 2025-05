Országh: Zobrali sme to najlepšie. Nespravili sme hanbu, ani dieru do sveta

Ak by sme mali vybrať hráčov znovu, asi by sme vybrali tých istých. Samozrejme, teraz v rýchlosti by som niečo zmenil, ale to musí prísť až po dlhšej analýze, keď na to bude čas. Znovu si pozrieme zápasy, rozanalyzujeme ich. Ale musím povedať, že väčšinu rozhodnutí, čo sme spravili, by sme zopakovali.

Ak by ste si mohli na tento šampionát zobrať nejakého hráča zo svojej generácie, kto by to bol?

To je ťažké povedať. Boli by to rozdieloví hráči - Šarky (Miroslav Šatan), ktorý dal gól zo všetkého, Žigo Pálffy a Paľo Demitra, pretože bojovnosť nám nechýbala.

Typy hráča, akým som bol ja, takých sme tu mali veľa. Potrebovali by sme naozaj hráčov, ktorí vedia byť rozdieloví, dajú gól v rozhodujúcich situáciách. To nám chýbalo a často nás to ubíjalo.

Mali sme dobré momenty, ale nedáš jeden gól, dva a už sa to potom sype. Určite by sme potrebovali rozdielových hráčov.