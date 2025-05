Hokejový zväz opäť reaguje na ministra Huliaka, kritizuje ho aj za odovzdávanie medailí

"Trápi ma situácia so slovenským hokejom. Dostávajú sa ku mne rôzne indície a šumy, že hospodárenie na hokejovom zväze nie je s kostolným poriadkom. Rozhodol som sa preto urobiť týmto rečiam stop.

Hokejový zväz v reakcii ministrovi pripomenul výsledky, ktoré v posledných rokoch dosiahli juniorské výbery do 20 a do 18 rokov.

"Nikdy predtým nebojovala reprezentácia do 18 rokov trikrát za sebou o medailu na MS tejto vekovej kategórii. Nikdy predtým neobsadila reprezentácia do 20 rokov trikrát za sebou 6. miesto na MS juniorov s dodatkom, že dvakrát bola veľmi blízko k postupu do semifinále a boju o medaily.

Nikdy predtým sa nestalo, že by sa v mužskej reprezentácii za 8 rokov objavilo viac ako 80 debutantov, z ktorých sa tvorí nová nástupnícka generácia, ktorá – pevne veríme – naplno využije svoj potenciál na domácich MS 2029."

V stanovisku sa tiež vrátil k vyvrcholeniu najvyššej domácej súťaže na sklonku apríla, kde po poslednom siedmom finálovom zápase medzi Košicami a Nitrou dekoroval finalistov medailami na ľadovej ploche aj minister Rudolf Huliak.