Vůjtek: Slováci mali vychovať Ramsayho nástupcu skôr, osobný kontakt Šatana v zámorí by neuškodil

Nevidím dovnútra. Možno bol nejaký problém medzi hráčmi a zväzom. Každý hráč by ale mal mať na prvom mieste reprezentáciu svojej krajiny. Je to ich svedomie.

Generálny manažér českého tímu Jiří Šlégr navštívil počas sezóny viacero hráčov v Severnej Amerike, Miroslav Šatan tvrdí, že v jeho prípade je to zbytočné.

Určite s hráčmi hovoril telefonicky. Možno by nebolo na škodu, keby išiel. My sme za mojich čias chodili každý rok do Ameriky a stretávali sme sa s hráčmi, s ktorými sme počítali na MS. Osobný kontakt raz za rok by tomu neuškodil, ale naopak určite by to podporil.

Potrebuje slovenský hokej novú trénerskú filozofiu, alebo len trpezlivosť?

Nemyslím si, že potrebuje novú filozofiu. Skôr mal tréner Ramsay za tie roky vychovať svojho nástupcu. Ten tam teraz chýba. Myslím, že na to trochu zabudlo.

Stále sa však hovorilo, že nikto taký tam nie je. Musel vedieť, že tam nebude večne. Má svoje roky.