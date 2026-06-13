Slovenky v Európskej lige či Veľká cena Katalánska F1. Športový program na dnes (14. jún)

Športový program na nedeľu, 14. júna
Futbal
Basketbal
- 2:30 San Antonio Spurs - New York Knicks, finále NBA /stav série: 1:3/
Motorizmus
- 16:00 záver pretekov, 24h Le Mans
Formula 1
- 15:00 Veľká cena Barcelony
Tenis
- Turnaj WTA v Londýne a v Hertogenboschi
- Turnaj ATP v Hertogenboschi a Stuttgarte
- 11:30 finále, challenger Bratislava Open 2026
Cestná cyklistika
- 10:45 Roskilde - Kodaň (228,2 km), Kodaňský šprint
- 13:20 Beaufort - Plateau de Solaison (120,1 km), 8. etapa Tour Auvergne-Rhône-Alpes
Vodný slalom
- 9:34 kajak kros časovka ženy, Svetový pohár v Augsburgu
- 10:40 kajak kros časovka muži, Svetový pohár v Augsburgu
- 14:04 kajak kros vyraďovacia súťaž, Svetový pohár v Augsburgu /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Rýchlostná kanoistika
- 10:05 finále 500/200 m, ME v rýchlostnej kanoistike 2026
- 15:37 finále 5000 m, ME v rýchlostnej kanoistike 2026
Vodný zjazd
- 9:00 rozjazdy, 4. kolo SP v zjazde na divokej vode (Čunovo)
- 10:55 finále K1 ženy, 4. kolo SP v zjazde na divokej vode(Čunovo) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 11:14 finále C1 muži, 4. kolo SP v zjazde na divokej vode(Čunovo)
- 13:44 finále K1 muži, 4. kolo SP v zjazde na divokej vode(Čunovo)
- 14:03 finále C1 ženy, 4. kolo SP v zjazde na divokej vode(Čunovo)
- 16:07 finále C2 muži, 4. kolo SP v zjazde na divokej vode(Čunovo)
- 16:18 finále C2 ženy, 4. kolo SP v zjazde na divokej vode(Čunovo)
Hádzaná
- 15:00 zápas o 3. miesto Final Four LM
- 18:00 finále Final Four LM
Volejbal
- 16:00 Slovensko - Fínsko, turnaj EL žien/vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:00 Holandsko - Slovensko, turnaj EL mužov /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
TV program: nedeľa, 14. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.