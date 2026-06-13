Slovenky v Európskej lige či Veľká cena Katalánska F1. Športový program na dnes (14. jún)

Oscar Piastri na McLarene počas tréningu na VC Katalánska.
Oscar Piastri na McLarene počas tréningu na VC Katalánska. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|14. jún 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu, 14. júna. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 14. júna

Futbal 

Basketbal

  • 2:30 San Antonio Spurs - New York Knicks, finále NBA /stav série: 1:3/

Motorizmus

  • 16:00 záver pretekov, 24h Le Mans

Formula 1

  • 15:00 Veľká cena Barcelony

Tenis

  • Turnaj WTA v Londýne a v Hertogenboschi
  • Turnaj ATP v Hertogenboschi a Stuttgarte

  • 11:30 finále, challenger Bratislava Open 2026

Cestná cyklistika

  • 10:45 Roskilde - Kodaň (228,2 km), Kodaňský šprint

  • 13:20 Beaufort - Plateau de Solaison (120,1 km), 8. etapa Tour Auvergne-Rhône-Alpes 

Vodný slalom

  • 9:34 kajak kros časovka ženy, Svetový pohár v Augsburgu
  • 10:40 kajak kros časovka muži, Svetový pohár v Augsburgu
  • 14:04 kajak kros vyraďovacia súťaž, Svetový pohár v Augsburgu /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

Rýchlostná kanoistika

  • 10:05 finále 500/200 m, ME v rýchlostnej kanoistike 2026 
  • 15:37 finále 5000 m, ME v rýchlostnej kanoistike 2026 

Vodný zjazd

  • 9:00 rozjazdy, 4. kolo SP v zjazde na divokej vode (Čunovo)
  • 10:55 finále K1 ženy, 4. kolo SP v zjazde na divokej vode(Čunovo) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
  • 11:14 finále C1 muži, 4. kolo SP v zjazde na divokej vode(Čunovo)
  • 13:44 finále K1 muži, 4. kolo SP v zjazde na divokej vode(Čunovo)
  • 14:03 finále C1 ženy, 4. kolo SP v zjazde na divokej vode(Čunovo)
  • 16:07 finále C2 muži, 4. kolo SP v zjazde na divokej vode(Čunovo)
  • 16:18 finále C2 ženy, 4. kolo SP v zjazde na divokej vode(Čunovo)

Hádzaná

  • 15:00 zápas o 3. miesto Final Four LM
  • 18:00 finále Final Four LM

Volejbal

TV program: nedeľa, 14. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Oscar Piastri na McLarene počas tréningu na VC Katalánska.
    Oscar Piastri na McLarene počas tréningu na VC Katalánska.
    Slovenky v Európskej lige či Veľká cena Katalánska F1. Športový program na dnes (14. jún)
    dnes 00:00
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