Trump telefonoval s tímom USA. Máte veľkú šancu dosiahnuť až na samotný vrchol, odkázal

Americký prezident Donald Trump zaželal futbalovej reprezentácii USA veľa šťastia pred jej úvodným zápasom na majstrovstvách sveta proti Paraguaju.
S hráčmi a realizačným tímom absolvoval pred zápasom spoločný telefonát. USA úvodný duel zvládli s prehľadom a zvíťazili 4:1.
Vo videu zverejnenom na oficiálnych kanáloch americkej reprezentácie sa Trump prihovoril trénerovi Mauriciovi Pochettinovi.
„Volám vám len preto, aby som povedal, že ste fantastický človek a fantastický tréner. Veľmi dobre poznám vaše výsledky a úspechy. Myslím si, že máte naozaj veľkú šancu dotiahnuť to až na samotný vrchol,“ odkázal kormidelníkovi prezident USA.
Pochettino sa za podporu poďakoval a prisľúbil, že jeho tím urobí maximum pre úspech. „Urobíme všetko pre to, aby ste na nás mohli byť hrdí vy a aj všetci ľudia v tejto krajine,“ reagoval argentínsky kouč.
Trump sa osobne nezúčastnil na zápase v Inglewoode na predmestí Los Angeles, v ktorom domáci vyhrali nad Paraguajom hladko 4:1.
Na stretnutie však prišiel americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, pripomenula agentúra DPA.