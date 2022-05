Z futbalovej mapy mizne ďalší klub. Dobrovoľníctvo vyhynulo, tvrdí manažér

„Ťahalo sa to s nami už od jesene. Mysleli sme, že nás bude dosť, preto sme pár chlapcov pustili do vyššej súťaže. Chodilo nás však málo. Niektorí prestali hrať pre pracovné povinnosti, iným sa jednoducho nechcelo. Alebo si našli iné záujmy ako napríklad rybárčenie,“ dôvody odhlásenia zo súťaže objasnil manažér TJ Sokol Trnavá Hora Peter Švihorík.

Trnavá Hora už mala dve kontumácie a v prípade tretej by bola zo súťaže vyradená. Manažér klubu v poslednom období prosil hráčov, aby prišli, no márne.

V obci s 1 200 obyvateľmi niektorí hovoria o hanbe. Podľa šéfa klubu to však bol správny krok.

„Neustále vysoké prehry na hráčov zle psychicky vplývali. Niektorí chceli hrať, ale bolo ich málo. Už sa to jednoducho nedalo utiahnuť. Možno to chcelo lepšieho manažéra, ktorý by telefonicky zháňal hráčov. Tomu by však bolo treba zaplatiť. Ale z čoho? Pretože dobrovoľníctvo dávno vyhynulo,“ zamyslel sa.

Hrajú bez rozhodcov

Siedma liga v ObFZ Žiar nad Hronom sa hrá bez rozhodcov, arbitra amatéra zabezpečujú domáce kluby.

„Nemá to úroveň. Zväz nás tlačí, aby sme mali kamery, počítače, tlačiareň, ale nepošle nám rozhodcu? Vraj máme hrať v sobotu alebo v nedeľu doobeda, no to by v našom prípade nemalo zmysel. Pretože by nik neprišiel,“ tvrdí.

Za koniec hrozí Trnavej Hore od ObFZ Žiar nad Hronom pokuta päťsto eur. „Pre malý klub z poslednej triedy je to veľa peňazí. Nechápem však, prečo by sme to mali platiť, keď sme nikomu neuškodili? Veď sme všetky zápasy prehrali,“ zamyslel sa Švihorík.