Tretia liga má svoje čaro, mladí hráči sa tu môžu rozvíjať, tvrdí tréner

V minulej sezóne ste skončili v III. lige Stred na ôsmom mieste, do novej tretej ligy ste sa dostali prostredníctvom baráže. V aktuálnej tabuľke ste však najlepší tím zo stredného Slovenska, máte na konte 22 bodov a ste na šiestom mieste. Predčilo to vaše očakávania?

FK Podkonice sa dostal do novej III. ligy Západ na poslednú chvíľu, keď si účasť vybojoval v barážovom stretnutí proti LR Crystal Lednické Rovné.

V lete to bolo hektické, lebo sme nevedeli, akú súťaž budeme hrať. Napokon prišla baráž, ktorú sme vyhrali a stali sme sa účastníkom tretej ligy Západ.

Nevedeli sme, do čoho ideme, čo nás čaká. Splnilo to však naše očakávania. Je to ťažká, kvalitná súťaž, hlavne pre našich mladých hráčov.

Mali sme niekoľko zbytočných remíz v zápasoch, ktoré sme mohli vyhrať, ale po hernej stránke to bolo fajn. Potrebujeme však zapracovať na útočnej fáze, musíme dávať viac gólov.

Prvá polsezóna dopadla nad naše očakávania a zaväzuje to nás k ešte lepším výkonom v jarnej časti. Súperi si už budú dávať na nás väčší pozor.