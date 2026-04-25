ONLINE: Slovensko - Nemecko dnes, prípravný zápas pred MS v hokeji 2026 LIVE (sobota)

Slovensko a Nemecko dnes hrajú odvetný prípravný zápas pred MS v hokeji 2026.
Stretnutie sa uskutoční na štadióne v Augsburgu. Prvý zápas Slováci prehrali 1:3.
Slovenská hokejová reprezentácia odohrá pred MS celkovo osem prípravných duelov. Za sebou má dvojzápas so Švajčiarskom a rovnako po dva zápasy odohrá ešte Lotyšskom a v generálke pred šampionátom aj s Dánskom.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Nemecko dnes, LIVE (príprava na MS v hokeji 2026, NAŽIVO, sobota)
Prípravný zápas 2025/2026
25.04.2026 o 17:00
Nemecko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Slovenská hokejová reprezentácia pokračuje v príprave na blížiace sa Majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku. Po domácom dvojzápase proti Švajčiarsku hrajú naši reprezentanti dva prípravné duely v Nemecku.
Prvý odohrali včera, skončil sa našou prehrou 1:3. Náš jediný gól strelil v šiestej minúte v presilovej hre Faško-Rudáš. Nemci následne odpovedali tromi presnými zásahmi, presadili sa Hede, Kinder a Fischbuch. Odveta je na programe dnes o 17:00.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.