ONLINE: FC DAC Dunajská Streda - MŠK Žilina dnes, Niké liga LIVE (skupina o titul - 7. kolo)

Futbalisti FC DAC Dunajská Streda a MŠK Žilina dnes hrajú zápas 7. kola skupiny o titul Niké ligy v ročníku 2025/2026.
Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC DAC Dunajská Streda - MŠK Žilina dnes (Niké liga LIVE, skupina o titul, 7. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga - skupina o titul 2025/2026
25.04.2026 o 20:30
7. kolo
Dunajská Streda
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina
Prehľad
Rozhodca: Gemzický – Jekkel, Pacák.
Prenos
Príjemný dobrý večer z Dunajskej Stredy, vitajte pri sledovaní on-line textového prenosu zo zápasu siedmeho kola nadstavby futbalovej Niké ligy, v ktorom futbalisti DAC Dunajská Streda privítajú na domácom trávniku hráčov MŠK Žilina. Zápas sa v MOL aréne začína o 20:30, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Dunajskej Strede patrí v tabuľke Niké ligy druhé miesto so ziskom 52 bodov. V poslednom doterajšom zápase (dohrávke 2. kola nadstavby) prehrali zverenci Branislava Fodreka v Trnave so Spartakom 2:1 (gól DAC Gueye. Najlepším strelcom tímu je Ammar Ramadan, ktorý má na svojom konte 11 gólov.
Žiline patrí aktuálne v tabuľke našej najvyššej súťaže štvrté miesto so ziskom 49 bodov. Zverenci Pavla Staňa v poslednom doterajšom zápase prehrali na domácom trávniku so Slovanom Bratislava 0:1. Najlepším strelcom tímu je Michal Faško, ktorý je so 14 gólmi aj najlepším strelcom našej ligy.
Zápas sa teda v MOL aréne začína o 20:30, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
28
18
5
5
58:34
59
V
R
V
V
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
28
15
7
6
48:30
52
P
V
V
P
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
28
15
5
8
47:33
50
V
V
R
V
P
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
28
14
7
7
55:33
49
P
V
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
28
11
5
12
37:46
38
P
P
V
V
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
28
11
3
14
50:45
36
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
28
11
4
13
45:47
37
P
V
V
V
R
2
AS TrenčínAS Trenčín
28
11
3
14
26:45
36
P
V
V
V
V
3
MFK RužomberokMFK Ružomberok
28
7
10
11
28:42
31
V
R
R
P
R
4
MFK SkalicaMFK Skalica
28
6
8
14
28:41
26
V
R
P
V
P
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
28
6
8
14
30:41
26
P
P
P
P
R
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
28
5
11
12
25:40
26
V
P
R
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body