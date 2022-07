Na koncentráciu mali tri dni. Baráž o tretiu ligu Západ vyhrali Podkonice

„Obe mužstvá si boli vedomé, o čo ide, tak krása išla bokom. Ani jedno mužstvo nebolo ešte zohraté, my sme mali zostavu zmixovanú z nových hráčov a z tých, ktorí u nás zostali. Bol to bojovný zápas,“ uviedol pre Sportnet Roman Patráš, manažér Podkoníc.

Dlho však nevedeli, či budú hrať baráž o postup. V západnej skupine ostala jedna voľná miestenka, keďže Bratislavský futbalový zväz do novej súťaže poslal iba dva tímy a napokon spomedzi účastníkov zmizla aj Senica, ktorá v minulej sezóne hrala ešte v najvyššej súťaži.

Chladná hlava pri rozhodovaní

Problém spočíval v tom, že z III. ligy Západ neprejavil záujem o baráž prvý tím pod čiarou, Marcelová, a tak vznikla dilema, či osloviť ďalšie kluby zo Západoslovenského futbalového zväzu, alebo by mali Podkonice postúpiť bez boja. V súťažnom poriadku momentálne nie je článok, ktorý by takýto prípad ošetril a tak to nebolo jednoduché rozhodovanie.