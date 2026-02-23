V Trnave úradovala druhá päťka Podbrezovej a jediné double Slovana bude 2x Weiss s Kmotríkom (tréneroviny)

Slovan ani v tejto sezóne double nezíska. Vo štvrťfinále Slovnaft Cupu vypadol v Trnave. Znovu. Na penalty. Znovu. Vďaka Tigranovi. Znovu.
Pondelkové Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík. Ďalšie Tréneroviny nájdete tu.
Ale všetko zlé je na niečo dobré, káder Slovana je teraz dostatočne široký na jednu súťaž. Na tú, v ktorej ho asi ani nikto naháňať nechce. Len DAC stiahol majstra o 2 body, Žilina pustila vedenia v Košiciach a Spartak do domáceho zápasu s Podbrezovou mentálne ani nenastúpil.
Momentálne najlepšie mužstvo v lige sídli v srdci našej krajiny, v malebnej obci Podbrezová. Tá má na jar skóre 14:0, zo súperov si robí veľkonočné balíčky a tretie miesto pre ňu nie je vôbec nereálne.
MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava 2:2
1 513 divákov
Jediné double, ktoré Slovan tento rok oslávi, bude dvojitý Weiss s Kmotríkom. Prvý polčas v Trnave bol z pohľadu majstra letargický, ako keď si partička v domove dôchodcov po raňajkách ide zaťukať. Tvrdenie, že sa na to nedá pozerať, by bolo až veľmi pozitívnym zhodnotením výkonu hostí.
Trnava proti nim vyzerala ako ultra ofenzívne mužstvo a Metsoko ako lokálny Mbappe. Nakoniec to v penaltách rozhodol Tigran. Tréner Weiss trochu prečistil káder, do Prešova odišiel Medvedev, ktorého comeback bol také terno, že v lige ani nenastúpil.
Do KFC putoval Mustafič, čo asi ťažko bral Tigran, kým mu chalani nevysvetili, že to nie je rival jeho obľúbeného gastro zariadenia, ale futbalový klub z Komárna. V Ružomberku Slovanu výborne vyšiel úvod, keď svojim statickým prístupom k bráneniu plynule nadviazal na výkon z Trnavy a na Seleckého center z ľavej strany si cez Cruza nabehol Fila.
Ružomberku nebolo treba dvakrát hovoriť, že je súper zraniteľný a peknú šancu oprel do vonkajšieho sita Adam Tučný. Majster, ktorý takticky nechal vo forme hrajúceho Kukharevycha 88 minút na lavičke, to skúšal akciami Sandra Cruza, strelou Weissa a Šporarovým prvým dotykom po nákope, ktorým sa dostal pre Húsku.
Ako to už pri tomto klube chodí, za druhý polčas si hostia aspoň desatinu mesačnej mzdy zaslúžili. Medzi najlepších tvorcov hry Slovana patrí v posledných zápasoch stopér Bajrič, v Ružomberku zabral jeho parťák Markovič, ktorý v 48. minúte vyrovnal na 1:1. Obrat mohol dokonať o pár minút Šporar, ale ten si na húske pochutí asi len v Chorvátskom Grobe.
Po jeho šanci sa dostal do zápisu Peter Pokorný, ktorý sa ohnal po Seleckom a VAR mu pripomenul tzv. Blackmanovo pravidlo, že to síce vôbec nemusí byť facka, ale červená je na svete.
Slovan takmer vykúpil Tigran, keď to trafil zo svojej obľúbenej pozície. Nestrážený, k žrdi. Vtedy to vyzeralo všetko sladké ako kofolová Marlenka. Lenže prišla Tigranova strata lopty pri postrannej čiare a druhýkrát v zápase sa presadil Markovič. Na jeho smolu to však bolo pri Murgašovej strele, ktorá sa cez stopéra hostí dostala za Trnovského.
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
FC Košice - MŠK Žilina 2:2
2 482 divákov
Útok Košičanov na priebežné ôsme miesto zastavila Žilina, ktorá len potvrdila to, že v tejto lige sa okrem novinárov na tlačovke boja vyvinúť na úradujúceho majstra tlak aj mužstvá za ním.
Šošoni, znovu bez gólov Miša Faška, ktorý férovo čaká Šilera, síce na východe viedli o dva góly, ale preč sú tie časy, keď to boli Košice, kto v druhom polčase púšťal zápasy.
Faško svoj návrat do Košíc oslávil hneď v tretej minúte, kus slávy si pri tom ale zaslúžil aj domáci stopér Krivák. Najprv vyrobil faul na žltú kartu, aby si z následného priameho kopu zrazil do brány Faškov priamy kop odrazený od tyčky.
V 25. minúte Žilina domácim ukázala, ako by asi mohol vyzerať jeden podarený brejk. Bari loptu vypichol kolmicou na Roginiča, ten si pozasekával Kriváka s Kružliakom a načasoval to Hranicovi. 0:2.
Moment prekvapenia, ktorý Košice nakopol, prišiel v 51. minúte. Filip Lichý to aj chcel vystreliť, ale nemal kade a tak si loptu posúval ďalej a ďalej do šestnástky, až prešiel cez troch Žilinčanov a zadovkou našiel Perišiča. 1:2.
Žilina kontrovala bombou Okála, ktorá Dabrowskemu pripomenula dôležitosť zdravotných odvodov a po výskoku Kriváka na Roginiča sa chvíľu zvažovala aj penalta pre hostí, ale čo komu ten Krivák spravil, aby takto trpel.
Bod zariadil po nadýchanom centri Kovácsa Matej Madleňák, ktorý svoju hlavičku zakončil chladnokrvne ako Haaland. Košice mohli aj vyhrať. Kóša kolmo na Miljaniča, ten pod seba na Soviča, ktorý trafil žrď, ale aby tých ičov nebolo málo, z dorážky Gallovič minul tyč. To už hostia dúfali v koniec a gólu na 2:3 ušli znova pri podobnej akcií, kde si chalani role vymenili a mimo pre istotu pálil Miljanič. No nič.
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
FK DAC Dunajská Streda - MFK Skalica 3:2
3 515 divákov
DAC mal doma poslednú Skalicu a nič iné, ako tri body v boji o druhé miesto samých so sebou neprichádzalo do úvahy. A stačilo im na to 7 minút. Teda, Ammarovi, ktorý si povedal, že hetrik poslednému tímu dá radšej, ako penaltu proti Slovanu.
Ammar vytvoril aj rekord najrýchlejšieho hetriku legionára, za čo si zaslúži pozvánku do slovenského domu v Miláne.
V 13. minúte teda bolo 3:0 a od druhého polčasu DAC vypol. Či sa už chalani tešili večer na Fínov na olympiáde, alebo si len silno spomenuli na minulotýždňové Komárno, nevedno. Medzi pozitíva pre domácich patrí aj to, že na tribúne oproti kotlu počas celého zápasu sušili veľkoplošnú plachtu s logom DAC. Možno na počesť Matúša Kmeťa, ktorý prišiel z NHL na hosťovanie.
VIDEO: Zostrih zápasu Dunajská Streda - Skalica
Skalica mohla fasovať už v prvej minúte, keď po nákope stopérov zaspal na modrej Ujlaky, ale Gruber mieril vysoko. DACu nikto nemôže vyčítať, že hostí pre prvým gólom nevaroval. Varoval a to rovno dvakrát. Ammarov prvý gól prišiel po rohu, keď ho našiel Ouro a skončilo to za Junasom.
O dve minúty sa s tým Skalická obrana hrala ako Huliak s Kováčikom, Ujlaky nastrelil súpera a Ouro pustil na Ramadana. ČIstý hetrik mu mohol pokaziť Leginus, ale nestalo sa a keď Junas Gruberovu strelu len vyrazil, našiel si loptu znovu Sýrčan a do polčasu mohol DAC Skalicu svojimi šancami poslať priamo do druhej ligy.
Ale nestalo sa a keďže aj obrana DACu prešla konsolidáciou, v druhom polčase si Skalica pričuchla. Keď to nešlo vytvorenými šancami, musel Smejkalovi namazať Gueye. DAC znervóznel, Ravas mohol veľmi rýchlo znížiť, ale Skalici sa kontaktný gól podaril až v 89. minúte. A to už bolo neskoro.
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
FC Spartak Trnava - FK Železiarne Podbrezová 0:5
2 218 divákov
Spartak dokázal v týždni vyradiť zo Slovnaft Cupu Slovan a už vo februári tak dosiahol vrchol sezóny. Čo potvrdil výkonom proti Podbrezovej, kde bez slov odpísal ligu ako firemné auto. Nový zápas, nová zostava, znovu premiešané posty a mám také podozrenie, že sa chalanom pokazili magnetky na tabuli so zostavou.
Azangovi síce už v druhom zápase po sebe odskakuje lopta pri každom dotyku až nad tricepsy, ale dá sa to interpretovať aj tak, že si loptu vždy spracuje do pohybu.
Podbrezová má momentálne formu, ktorý by jej mohol závidieť aj pán veľkomožný majiteľ. Ukazuje sa, že situovať klub na bázu, kde okrem automatov a free spinov v mobile nie je pre chalanov žiadne lákadlo, je vynikajúci biznis plán. A klobúk dole pred tým, ako chladnokrvne trestá chyby súperov a na jej hru je naozaj radosť pozerať.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Spartak Trnava - Podbrezová
V Trnave je 13 kostolov, ale aj keby sa v nich modlili na tri smeny ako v Peugeote, v sobotu by to nepomohlo. Spartak hral bez energie, bez nápadu a hráči nevedeli, komu kam prihrať. Aké-také strely skúšal Kratochvíl, ale v 37. minúte to upratal na bližšiu Galčík a o dve minúty Šiler. Obidve akcie po trnavskej ľavej strane a bolo po zápase.
Na 0:3 dal po rohu Luka. Spartak ten roh bránil tak, že keby tam Muňoz postaví 10 tréningových kuželov, o jeden z nich sa možno Luka pri svojom nábehu potkne, prípadne prekopne. Metsokovi gól zobral z bránkovej čiary Mielke, ktorý má proti Jetsiemu viac zákrokov ako Martin Trnovský. Štvrtý Kováčikov gól padol po akcíi stredom ihriska, čo je taká Podbrezovská klasika. A hokejovo povedané, prvú päťku tam poslal v nadstavenom čase Paraj.
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
AS Trenčín - MFK Zemplín Michalovce 1:2
686 divákov
Trenčín svojich hybernujúcich fanúšikov navnadil víťazstvom na Slovane, ale cez víkend bola vonku zima ako v LIDLi pri jogurtoch a necelých 700 z nich videlo len to, ako konečne Michalovce na jar brali tri body. A pekne po švédsky.
AS tak už stratil aj matematickú šancu na TOP 6, ktorá aj bez toho nemohla vyjsť na žiadnej postupovej kalkulačke. Tú si naopak zabezpečili hostia z východu. Útvar hodnoty za peniaze udeľuje štátne vyznamenanie rádu Jozefa Brhela.
VIDEO: Zostrih zápasu Trenčín - Michalovce
Prvý polčas Trenčínu patril, tie červené dresy vyzerajú dobre aj v jemnom daždi a Soares s Davidom robili hosťom problémy ako prejazd cez Ivachnovú. Ale všetko to bolo také polotučné.
Cez polčas sa hostia v šatni trochu oklepali a začali si robiť výlety pred Katiča. Ahlova prvá strela ešte nezapadla, ale v 75. minúte už si to v šestnástke sekol a bolo 0:1. V tých chvíľach už možno AS mohol viesť, Shimamurov výskok v šestnástke na Bazdariča sa dala pískať.
Pískala sa v 84. minúte za ruku a nemýlil sa Soares. Neprešla však ani minúta, Cottrell - Brosnan a na konci bol švédsky ligový imbusák Hugo Ahl. Keď však bude domácim funkcionárom smutno za body, stačí aby si skontrolovali internet banking za zimné predaje.
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
FC Tatran Prešov - KFC Komárno 1:1
3 669 divákov
Aj v Prešove vedia ľudia neprísť na futbal a to napriek tomu, že boli v Bratislave jarné prázdniny. Ubúdajúcich fanúšikov si domáci klub kompenzuje novými posilami. Pred týmto kolom pribudol Ján Bernát s Medvedevom a Barbosom. Proti Komárnu Tatran prehrať nemohol za žiadnu cenu, Vlado Cifranič si zapísal aspoň bod a nepustil tak svojho súpera na dištanc.
Prešov si úvod zápasu postrážil o trochu lepšie ako pred týždňom proti Košiciam, v 11. minúte však Komárno otvorilo skóre po útoku záhradných trpaslíkov. Bayemi zobral do tanca Taradudu a Šimkovi z batohu vyskočil Ganbold.
Dobre pre bojkotujúcich ultras, ktorí ten gól ešte nevideli. Stihli aspoň Olejníkovu snahu o odpoveď a nebezpečnú hlavičku po rohu Komárna. Prešov sa trochu oklepal aspoň ku koncu polčasu.
VIDEO: Zostrih zápasu Prešov - Komárno
Nováčikovi však v posledných zápasoch niečo chýba. Nie je tak nebezpečný, ako v úvode ligy. Za bod nakoniec môže ďakovať Regálimu, ktorý sa snažil na hlavou na zadnej nájsť spoluhráča, našiel tam však len spiaceho Dlubáča a bolo 1:1.
Zopakovať to chcel Sagna, brankár hostí loptu telepaticky vytlačil na brvno. Peter Kralovič ešte stihol po druhej žltej poslať pod teplú vodu Špiriaka a Barbosa dokonca v nadstavenom čase dokončil comeback, ale VAR odhalil Kotulov šlapák na Šmehýla a gól zrušil. Možno aj dobre pre interiér miestneho štadióna, ktorý by bol konfrontovaný s už tak rozčarovným trénerom Radványim.
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>