ONLINE: FC DAC Dunajská Streda - MFK Skalica dnes, Niké liga LIVE (21. kolo)

Futbalisti FC DAC Dunajská Streda a MFK Skalica dnes hrajú zápas 21. kola Niké ligy.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC DAC Dunajská Streda - MFK Skalica dnes (Niké Liga LIVE, 21. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
D. Streda figuruje na 2. mieste, na konte má 39 bodov, čo je o tri body menej, ako má vedúci Slovan. Pred treťou Žilinou má D. Streda náskok jedného bodu. Dunajskostredčania na jar ešte nezvíťazili, najprv podľahli Slovanu 0:3, následne remizovali s Komárnom 2:2.
Skalica sa nachádza na poslednej 12. priečke, doposiaľ nazbierala 16 bodov. Na predposledný Prešov má manko štyri body. Skaličania na jar najprv prehrali na pôde Košíc 1:3, potom doma zdolali Michalovce 2:1.
Neviete čo dať na tiket? Dnes vám radí bookmaker Niké Stanislav Cintavý:
· V zápase Aston Villa – Leeds sa mi páči kurz na stávku Obaja dajú gól. V dobrej forme hrajúci Leeds v posledných šiestich súbojoch vonku vždy strelil aspoň jeden gól a hoci domáci nemajú oslnivú formu, tak verím, že tiež strelia gól.
· Rovnaký tip vyberám aj v zápase Atletico Madrid – Espanyol. Tu je kurz veľmi lákavý – 2,0. Nenápadný Espanyol bojuje o účasť v európskych súťažiach a hoci teraz moc nevyhráva, núdzu o góly nemá. Verím v aspoň jeden gól aj keď asi nezaboduje.
· Z našej Niké ligy vyberám „tutovku“ a to výhru Dunajskej Stredy nad Skalicou s handicapom -1.0. Očakávam, že domáci sa budú chcieť rehabilitovať za nie úplne vydarený úvod jari. Verím v ich výhru o viac ako jeden gól.
· Posledný zápas vyberám z mojej obľúbenej druhej španielskej ligy. Tu sa mi pozdáva zložený tip z duelu Almeria - Cordoba. Verím, že obaja dajú gól a dokopy padnú aspoň 3 góly. Hrajú ofenzívne, tak snáď budú verní tomuto nastaveniu.