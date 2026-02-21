ONLINE: FC DAC Dunajská Streda - MFK Skalica dnes, Niké liga LIVE (21. kolo)

FC DAC Dunajská Streda - MFK Skalica: ONLINE prenos zo zápasu 21. kola Niké ligy.
FC DAC Dunajská Streda - MFK Skalica: ONLINE prenos zo zápasu 21. kola Niké ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|21. feb 2026 o 12:30
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 21. kola Niké ligy: FC DAC Dunajská Streda - MFK Skalica.

Futbalisti FC DAC Dunajská Streda a MFK Skalica dnes hrajú zápas 21. kola Niké ligy.

Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: FC DAC Dunajská Streda - MFK Skalica dnes (Niké Liga LIVE, 21. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)

Niké liga  2025/2026
21.02.2026 o 15:30
21. kolo
Dunajská Streda
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Skalica
Prenos
V 21. kole Niké ligy hostí Dunajská Streda Skalicu. Stretnutie sa začína o 15:30.

D. Streda figuruje na 2. mieste, na konte má 39 bodov, čo je o tri body menej, ako má vedúci Slovan. Pred treťou Žilinou má D. Streda náskok jedného bodu. Dunajskostredčania na jar ešte nezvíťazili, najprv podľahli Slovanu 0:3, následne remizovali s Komárnom 2:2.

Skalica sa nachádza na poslednej 12. priečke, doposiaľ nazbierala 16 bodov. Na predposledný Prešov má manko štyri body. Skaličania na jar najprv prehrali na pôde Košíc 1:3, potom doma zdolali Michalovce 2:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.

Každý víkend vám v Niké vrátia až 10 € späť!

Obľúbené Bezstarostné víkendy pokračujú. Stačí splniť jednoduché podmienky a každý víkend do 22. 3. 2026 vám v Niké môžu vrátiť až 10 € spät! Ako fungujú Bezstarostné víkendy v Niké?

· Každý víkend od soboty do nedele môžete získať až 10 € zo stávok za nevýherné tikety

· Stačí podať tiket s minimálnym kurzom 5,00

· Tikety musia byť vyhodnotené najneskôr do nedeľnej polnoci

· Bonus získate za nevýherné tikety v celkovej hodnote vkladu aspoň 20 €

· Odmenu dostanete vo forme nikov do 24 hodín Odporúčaný tiket na víkend

Neviete čo dať na tiket? Dnes vám radí bookmaker Niké Stanislav Cintavý:

· V zápase Aston Villa – Leeds sa mi páči kurz na stávku Obaja dajú gól. V dobrej forme hrajúci Leeds v posledných šiestich súbojoch vonku vždy strelil aspoň jeden gól a hoci domáci nemajú oslnivú formu, tak verím, že tiež strelia gól.

· Rovnaký tip vyberám aj v zápase Atletico Madrid – Espanyol. Tu je kurz veľmi lákavý – 2,0. Nenápadný Espanyol bojuje o účasť v európskych súťažiach a hoci teraz moc nevyhráva, núdzu o góly nemá. Verím v aspoň jeden gól aj keď asi nezaboduje.

· Z našej Niké ligy vyberám „tutovku“ a to výhru Dunajskej Stredy nad Skalicou s handicapom -1.0. Očakávam, že domáci sa budú chcieť rehabilitovať za nie úplne vydarený úvod jari. Verím v ich výhru o viac ako jeden gól.

· Posledný zápas vyberám z mojej obľúbenej druhej španielskej ligy. Tu sa mi pozdáva zložený tip z duelu Almeria - Cordoba. Verím, že obaja dajú gól a dokopy padnú aspoň 3 góly. Hrajú ofenzívne, tak snáď budú verní tomuto nastaveniu.

Tabuľky Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
20
13
3
4
41:28
42
P
V
V
P
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
20
11
6
3
36:18
39
R
P
V
V
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
20
11
5
4
43:25
38
R
V
P
P
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
20
11
4
5
35:19
37
R
R
V
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
20
9
3
8
37:28
30
V
V
P
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
20
7
5
8
30:33
26
P
R
V
P
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
20
6
5
9
21:31
23
P
V
R
V
V
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
20
6
3
11
16:35
21
V
P
R
R
P
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
20
6
2
12
31:40
20
V
V
V
V
R
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
20
5
5
10
22:32
20
R
P
P
R
P
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
20
4
8
8
20:30
20
P
P
P
R
V
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
20
3
7
10
18:31
16
V
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    FC DAC Dunajská Streda - MFK Skalica: ONLINE prenos zo zápasu 21. kola Niké ligy.online
    FC DAC Dunajská Streda - MFK Skalica: ONLINE prenos zo zápasu 21. kola Niké ligy.online
    ONLINE: FC DAC Dunajská Streda - MFK Skalica dnes, Niké liga LIVE (21. kolo)
    dnes 12:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»ONLINE: FC DAC Dunajská Streda - MFK Skalica dnes, Niké liga LIVE (21. kolo)