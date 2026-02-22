ONLINE: MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava dnes, Niké liga LIVE (21. kolo)

Sportnet|22. feb 2026 o 12:30
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 21. kola Niké ligy: MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava.

Futbalisti MFK Ružomberok a ŠK Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 21. kola Niké ligy.

ONLINE PRENOS: MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava dnes (Niké Liga LIVE, 21. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Niké liga  2025/2026
22.02.2026 o 15:30
21. kolo
Ružomberok
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
V dvadsiatom prvom kole Niké ligy budeme sledovať duel medzi Ružomberkom a Slovanom Bratislava.

Hostia z hlavného mesta majú na svojom konte štyridsaťdva bodov a patrí im prvá priečka s trojbodovým náskokom pred Dunajskou Stredou. Posledný týždeň však nevyšiel Belasým podľa ich predstáv, keď v ligovom súboji doma podľahli Trenčínu 0:2 a následne sa skončila ich púť v Slovnaft Cupe, keď v penaltovom rozstrele nestačili na Spartak Trnava.

Domáci Ružomberčania doteraz získali dvadsaťtri bodov a sú na siedmom mieste. Dve kolá pred rozdelením súťaže strácajú na šieste Michalovce tri body, no rovnako tri body ich delia aj od jedenásteho Prešova. Minulý víkend si skomplikovali situáciu, keď prehrali v Podbrezovej 0:5.

V zatiaľ jedinom tohtosezónnom vzájomnom súboji boli úspešnejší Ružomberčania, keď počas jesene zvíťazili v Bratislave 2:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.

Tabuľky Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
20
13
3
4
41:28
42
P
V
V
P
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
21
12
6
3
39:20
42
V
R
P
V
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
20
11
5
4
43:25
38
R
V
P
P
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
21
11
4
6
35:24
37
P
R
R
V
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
21
10
3
8
42:28
33
V
V
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
21
8
5
8
32:34
29
V
P
R
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
20
6
5
9
21:31
23
P
V
R
V
V
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
21
6
3
12
17:37
21
P
V
P
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
21
5
6
10
23:33
21
R
R
P
P
R
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
21
4
9
8
21:31
21
R
P
P
P
R
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
20
6
2
12
31:40
20
V
V
V
V
R
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
21
3
7
11
20:34
16
P
V
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

