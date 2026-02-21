ONLINE: AS Trenčín - MFK Zemplín Michalovce dnes, Niké liga LIVE (21. kolo)

Futbalisti AS Trenčín a MFK Zemplín Michalovce dnes hrajú zápas 21. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: AS Trenčín - MFK Zemplín Michalovce dnes (Niké Liga LIVE, 21. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
21.02.2026 o 15:30
21. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Michalovce
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30. Dnes budeme sledovať futbalový zápas Nike ligy medzi AS Trenčín a MFK Zemplín Michalovce.
AS Trenčín
Trenčania začali jarnú časť sezóny domácim zápasom proti Podbrezovej. Pred vlastnými fanúšikmi vyfasovali debakel 0:4. Chuť si však napravili v zápase na bratislavskom Slovane. Po výbornom výkone dokázali prekvapujúco zvíťaziť 2:0. Domáci futbalisti dokázali nazbierať v prebiehajúcej sezóne zatiaľ 21 bodov a majú negatívne skóre 16:35. AS aktuálne patrí 8. pozícia.
MFK Zemplín Michalovce
Hostia z Michaloviec sú na tom lepšie ako ich dnešný súper. Na svojom konte majú 26 bodov a negatívne skóre 30:33. Hosťom aktuálne patrí 6. pozícia, ktorá zaručuje skupinu boja o titul. Uvidíme či ju hostia dokážu udržať. Michalovce však na jar ešte nezvíťazili. Remizovali doma s Trnavou 1:1 a následne na to prehrali v Skalici tesne 1:2.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
20
13
3
4
41:28
42
P
V
V
P
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
20
11
6
3
36:18
39
R
P
V
V
V
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
20
11
5
4
43:25
38
R
V
P
P
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
20
11
4
5
35:19
37
R
R
V
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
20
9
3
8
37:28
30
V
V
P
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
20
7
5
8
30:33
26
P
R
V
P
P
7
MFK RužomberokMFK Ružomberok
20
6
5
9
21:31
23
P
V
R
V
V
8
AS TrenčínAS Trenčín
20
6
3
11
16:35
21
V
P
R
R
P
9
FC KOŠICEFC KOŠICE
20
6
2
12
31:40
20
V
V
V
V
R
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
20
5
5
10
22:32
20
R
P
P
R
P
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
20
4
8
8
20:30
20
P
P
P
R
V
12
MFK SkalicaMFK Skalica
20
3
7
10
18:31
16
V
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body