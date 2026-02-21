ONLINE: FC Tatran Prešov - KFC Komárno dnes, Niké liga LIVE (21. kolo)

Futbalisti FC Tatran Prešov a KFC Komárno dnes hrajú zápas 21. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: FC Tatran Prešov - KFC Komárno dnes (Niké Liga LIVE, 21. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
21.02.2026 o 15:30
21. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
KFC Komárno
Prehľad
Rozhodca: Kráľovič – Štrbo, Hrebeňár..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 21. kola Niké ligy medzi Prešovom a Komárnom.
FC TATRAN Prešov
Hororový Valentín. Tento prívlastok sa často objavoval po minulotýždňovom prestížnom derby s Košicami. Tatran totálne vybuchol pred vypredanou arénou. Všetko sa začalo rúcať rýchlou červenou kartou Römlinga po brutálnom faule na Jakúbeka. Nemca potrestali aj stopkou na tri týždne. Zeleno-bieli vôbec nehrali tak, ako doteraz a inkasovali po hrubých chybách. Výsledok 1:4 poslal Prešov z ôsmeho na jedenáste miesto, kde má náskok štyroch bodov pred Skalicou.
KFC Komárno
Komárno zobralo bod veľkému favoritovi z Dunajskej Stredy. DAC chce vystriedať na čele tabuľky Slovan, ktorý šokujúco prehral s Trenčínom, ale nedarí sa mu to. KFC prehrávalo 0:2, ale vybojovalo remízu a veľmi cennú. Zverenci kouča Mikuláša Radványiho pred dnešným súbojom dohrávali osemfinále Slovnaft Cupu na pôde Liptovského Mikuláša, no tam s "B" tímom vôbec nepresvedčili a vypadli po prehre 0:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
20
13
3
4
41:28
42
P
V
V
P
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
20
11
6
3
36:18
39
R
P
V
V
V
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
20
11
5
4
43:25
38
R
V
P
P
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
20
11
4
5
35:19
37
R
R
V
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
20
9
3
8
37:28
30
V
V
P
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
20
7
5
8
30:33
26
P
R
V
P
P
7
MFK RužomberokMFK Ružomberok
20
6
5
9
21:31
23
P
V
R
V
V
8
AS TrenčínAS Trenčín
20
6
3
11
16:35
21
V
P
R
R
P
9
FC KOŠICEFC KOŠICE
20
6
2
12
31:40
20
V
V
V
V
R
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
20
5
5
10
22:32
20
R
P
P
R
P
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
20
4
8
8
20:30
20
P
P
P
R
V
12
MFK SkalicaMFK Skalica
20
3
7
10
18:31
16
V
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body