Dráma trvala 30 minút a štadión v Komárne by už potreboval Vlada Voštinára (tréneroviny)

Zo spánku sa prebrala Niké liga, o ktorej sme si celú zimu nahovárali, že bude mať náboj boja o titul. Ten najprv na predsezónnej tlačovky Trnavy, ktorá do nej už klasicky vstupuje bez cieľov, hodil von oknom Miki s Martinom Škrtelom.
Len preto, aby v sobotu večer dostal ďalšiu facku v MOL Arene, kde Slovan zničil DAC ako deviatak druháka cez veľkú prestávku na školskom dvore. Svojmu vyzývateľovi nedal žiadnu šancu a jeho chyby trestal s neuveriteľnou krutosťou.
Pondelkové Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík. Ďalšie Tréneroviny nájdete tu.
Rovnakou, akú vedenie Ružomberka prejavilo voči VIktorovi Blažekovi, Ondřejovi Smetanovi a zaprášeným lavičkám na svojom štadióne.
Klub počas zimy oznámil, že vedenia sa ujíma Tomáš Hubschman s Jaroslavom Kostlom. Stranger Things, verzia Liptov.
Krásne fiškálne Vianoce mali v Trenčíne, mikrobus nových hráčov si už tradične doniesla Podbrezová a keď Komárno videlo, ako dlho sme tu stavali jeden tunel, z ktorého sa po 28 rokoch tešila polovica republiky, môže si z nás naďalej robiť srandu rečami o tom, kedy naozaj dokončí ten štadión.
FK DAC Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava 0:3
9 301 divákov
Ak je niečo, čo ide Slovanu lepšie, ako skautovanie hráčov podľa toho, či ich niekedy trénoval tréner Weiss, je to vyhrávať v zápasy, kedy si stačí počkať na chybu súpera. V Dunajskej Strede mu to vyšlo dokonale a keď na jar majster neodchodí zápasy proti tabuľkovo slabším mužstvám, prekvapenia sa znovu nedočkáme.
Majster v zime prišiel o Marka Toliča a na hosťovanie poslal Oforiho s Lichým, pozíciu tvorcu hry by mal zaplniť Jankovič, stopérsky post posilniť z Plzne Markovič a keďže ďalších hráčov s koncovkou ič už wyscout nevypľul, prichádza aj prvý Japonec, Matsuoka.
Zaujímavý je aj príchod Adama Grígera z Hradca Králové, ktorého vyskautovala samotná dcéra športového riaditeľa klubu.
VIDEO: Zostrih zápasu Dunajská Streda - Slovan
Ak sa povie zápas blbec, môže si DAC zarámovať fotku práve z tohto. Celé to odštartovalo, keď prepadli pri bránení brejku Slovana v 12. minúte.
Z gólu sa tešil Artur Gajdoš, ale že prebehol celé ihrisko práve Blackman, to bola už len čerešnička na torte. Po góle sme mali chvíľku čas si odfúknuť, na hraciu plochu spadla inverzia a SHMÚ sa môže tešiť na tresty od disciplinárky. Dnes sa zväzu zíde každé euro.
Možno by to bolo všetko inak, ak by Ramadan nekopol penaltu po detskom faule Markoviča tak, že by ju Trnovský chytil, aj keby si obliekol dres Aďa Chovana. To už hral DAC bez Trusu, ktorý sa po zranení vrátil, aby si v znovu nešťastne vyhodil rameno.
DAC sa ešte nadychoval k vyrovnaniu, ale keď v 40. minúte Blažek na polovici ihriska dával hlavičkou malú domov, ako keby si myslel, že počas zimy do klubu prestúpil Manuel Neuer čakajúci 35 metrov od svojej bránky, bolo úplne jedno, že 9 z 10 očných lekárov by chalanom vo VARe zakázalo šoférovať. Kto videl faul brankára DACu na Kucharevič, ten vidí pohár poloplný, aj keď ho mal Andrej Danko celý deň v parlamente.
3 minúty po začiatku druhého polčasu ukončil svoje trojminútové pôsobenie na ihrisku Bationo. Faul na Ibrahima bol ako z futsalového turnaja v Leopoldove.
A aby ani ten tretí gól nezostal bez pričinenia domácej obrany, namazal to Filip Blažek pre istotu Weissovi, ktorý pripravil gól číslo 2 Arturovi Gajdošovi. Toľko k tomu boju o titul no.
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
MŠK Žilina - KFC Komárno 1:0
1 255 divákov
Faško je ľahko žiť, povedali si znovu raz v Žiline, keď im tri body zachránil Mišo Faško. V Žiline museli Trenčínu závidieť zimné predaje a tak pustili aspoň Ľuba Belka do Stavangeru a blízko prestupu do Pardubíc je Samuel Kopásek.
Keď už tréner Žiliny niekedy povie, že jeho mužstvo nastúpilo s mladou obranou, to už je čo povedať. Ale stále nie tak mladou, aby ju prišiel podporiť aspoň na 50% vypredaný štadión. Pri prvom nedorozumení v obranných radoch možno nachvíľu aj zamrzli tí, ktorí prišli, ale potom začalo labutie jazero.
Najprv Faško vysunul Iľka, potom sám Mišo po priťuknutej lopte páli vedľa z bieleho bodu, v 20. minúte však Káčer kolmicou zrýchlil akciu, ktorou šošoni Komárno rozmontovali ako sadrokartón na ich štadióne a Faško otvoril skóre.
Do polčasu ešte Prokop dvakrát skúšal silu Szárazovho zápästia svojimi bombami. V tom druhom sa dostalo Komárno do šancí pre štatistiky, ale zo Žiliny si odnáša len dobrý pocit z peknej cesty.
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
MFK Zemplín Michalovce - FC Spartak Trnava 1:1
1 238 divákov
Aj v Trnave sa v zime diali veci. V reality show Ruža pre trénera, kde Martin Škrtel dlho hral rolu Krištofa Králika, sa nakoniec na horúce kreslo dostal Španiel Antonio Munoz. Toho Škrto stretol v kantíne MOL Areny, kde Antonio pracoval ako Fodrekov asistent.
Na matrike tiež veľa práce nemali, Taraduda odišiel hosťovať do Prešova, ďalším kusom do stredu zálohy je Laušic. To vyzerá ako herný štýl 2-7-1.
Že má Spartak široký káder dokázal v Michalovciach aj fakt, že v strede zálohy nastúpil Kubo Paur. Tomu už v Trnave chýba naozaj iba odchytať zápas, aby hral na každom poste.
Spartak nehral zle, hlavne ľavá strana Mikovič - Kudlička robila Michalovciam problémy a ľavé krídlo Trnavy udrelo v siedmej minúte po tom, ako Mikovičovi zašlapal Chocapic a pripravil to Timovi.
Do dobrých šancí sa dostával Škrbo, ale nájazdy si asi viac vychutnáme na olympiáde. Metsoko pri svojej šanci takmer odkopol celého Dotsenidzeho a trest za neukočenie zápasu prišiel v druhom polčase.
Patrik Danek v šestnástke padol cez nohu Moistrapishviliho a z penalty už Ramos vyrovnal. V závere zápasu chcel vyhrať každý, ale pri šiestich strelách na bránu je aj bod niečo navyše. 8 hodín v autobuse môžu nad zakončením svojej šance rozmýšľať Khorkheli.
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
MFK Ružomberok - FC Tatran Prešov 1:0
1 158 divákov
Športové vedenie Ružomberka si na tradície potrpí a už tradične si s niekým pekne vytreli časť tela, na ktorej zarába aj majiteľ Žiliny.
Na Smetanov futbal sa síce nedalo pozerať, ale stúpajúcu tendenciu výkonov jeho mužstva, pri zachovaní prestupového rozpočtu nižšieho, ako priemerný zárobok 8 ročného chlapca počas šibačky, sa mu uprieť nedajú.
Ale obsesia vo veľkých českých menách bola u majiteľa silnejšia a tak je športovým riaditeľom po novom Tomáš Hubschman, na lavičke sedí bývalý dočasný tréner českej repre Jaroslav Kostl, ktorý dlhé roky sedel vedľa Jindřicha Trpišovského.
A prvý zápas vo funkcii dopadol za tri body proti súperovi, ktorý tiež v kútiku duše živil nádej na hornú šestku. Po sobote je to už len v rovine Modré z neba.
Ružomberok bral 3 body zaslúžene aj napriek viróze, ktorú si tím odbil pred prvým jarným kolom. V bránke už stál po odchode Ťapaja mladý Húska a Ružomberku stačila jedna kombinačná akcia v ôsmej minúte, keď Hladíkovu prízemnú loptu pustil Jackuliak na Chobota. Ľavé krídlo domácich bolo pri chuti celý zápas, okrem toho to bol festival štandartiek.
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
AS Trenčín - FK Železiarne Podbrezová 0:4
978 divákov
Najšťastnejším človekom prestupového obdobia, možno s výnimkou dcéry Roba Vitteka, je majiteľ AS Trenčín. Krásne predaje, ktoré síce klub posunú do boja o záchranu, ale niečo okolo 6 miliónov za Sulleimana s Yakubum zahojí aj tie najhlbšie rany.
A navyše, stále je čas vytiahnuť z rukáva Ivana Galáda. Aj keď sa po domácej prehre zatiaľ šušká o Davidovi Oulehlovi, ktorý si zatiaľ za to, aby sa mohol na Trenčín pozerať, musí platiť.
Domáci predstavili nové dresy, ktoré promujú mesto Trenčín, ktoré získalo na rok 2026 titul európske hlavné mesto kultúry. Je to titu? Je, aj s odchovancami z Afriky!
Podbrezová však drop novej kolekcie zobrala po svojom. Úvod pritom Trenčín nemal vôbec zlý, do polčasu však v bufetoch za stavu 0:4 aj pivo skyslo.
VIDEO: Zostrih zápasu Trenčín - Podbrezová
Najprv Kováčik kolmicou vypol Bessileho, ktorý ešte z posledných síl stihol zamávať postrannému.
Po dlhej dobe Kováčik, ktorému sa niečo podarilo a nemusí sa báť, odkiaľ naňho vyskočí Huliak. Od Galčíka sa lopta dostala naspäť k Šilerovi a ten začal cestu za hetrikom.
Za Trenčín chcel úder vrátiť svojou aktivitou Soares, ešte v 33. minúte to pálil na Juričku za stavu 0:1.
Ale potom ďalšia kolmica a ďalšia prihrávka Galčíka na Šilera, tentokrát už úmyselná a 0:2. O minútu prepálil celú obranu domácich Lampreht. A aby to mali diváci v druhom polčase ľahšie, rozlúčil sa s prvým polčasom ešte raz Radek Šiler. Čo kolmá lopta za obranu Trenčína, to až veľmi ľahká pozícia pre strelca hetriku.
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
FC Košice - MFK Skalica 3:1
2 847 divákov
Košická bodová eufória pokračuje, v prvom jarnom kole to bol hneď zápas predposledného s posledným. A keď sa východniari pozrú na ligovú tabuľku, nájdu tam cúvajúci Trenčín a aké-také Komárno. Fašiangy, turíce.
Tréner Čermák postavil do prvého zápasu rovno aj dve nové posily. V ofenzíve Judardžíju, v obrane Seba Kóšu, ktorý je v klube na hosťovaní zo Zaragozy.
Esá z rukáva ťahal aj Roman Hudec, v obrane ukázal Ňiňaja s Fabišom, ktorý si v Košiciach platil nájom ešte na jeseň minulého roka. Skalica ale potrebuje posilniť útok a nájsť niekoho, kto sa utrhne aspoň na 5 gólov.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Skalica
Ale všetko to vyšlo nazmar, keď už v 10. minúte Rehuš poslal Kovácsovi za obranu takú loptu, ktorá poslala obranu hostí naspäť na zimné sústredenie. 1:0.
Skalica mohla vyrovnať, ale Smejkal ostal sám prekvapený, keď lopta doletela na jeho hlavu. A tak si mladí Košičania v 33. minúte vymenili úlohy, Kovács na Rehuša a ten upratal za Junasa.
Hostia neboli márni ani v druhom polčase, Morongova šanca išla vedľa žrde a keď Lichý vysunul Galoviča, oslávil svoj návrat do ligy faulom na penaltu Hollý.
Čerepkai sa nemýlil a Černákovi sa tak gólovo presadil celý ofenzívny trojzubec. Každý gól sa počíta a možno sa bude aj ten penaltový Potočného po tom, ako Dabrowski na zadnej tyči zobral Smejkala na cestu okolo sveta.
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>