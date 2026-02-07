ONLINE: AS Trenčín - FK Železiarne Podbrezová dnes, Niké liga LIVE (19. kolo)

AS Trenčín - FK Železiarne Podbrezová: ONLINE prenos zo zápasu 19. kola Niké ligy.
AS Trenčín - FK Železiarne Podbrezová: ONLINE prenos zo zápasu 19. kola Niké ligy. (Autor: Sportnet)
7. feb 2026 o 12:30
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 19. kola Niké ligy: AS Trenčín - FK Železiarne Podbrezová.

Futbalisti AS Trenčín a FK Železiarne Podbrezová dnes hrajú zápas 19. kola Niké ligy.

ONLINE PRENOS: AS Trenčín - FK Železiarne Podbrezová dnes (Niké Liga LIVE, 19. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)

Niké liga  2025/2026
07.02.2026 o 15:30
19. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Podbrezová
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30. Po zimnej prestávke je tu opäť Nike liga. Dnes sa zameriame na zápas medzi AS Trenčín a FK Železiarne Podbrezová.

AS Trenčín

Domáci futbalisti neprežívajú ideálnu sezónu. Pravdepodobne ich bude čakať tuhý boj o záchranu. Hráči AS dokázali v jesennej časti nazbierať 18 bodov a majú negatívne skóre 14:38. Aktuálne im patrí až 10. pozícia. Na poslednú Skalicu majú náskok piatich bodov. Posledný vzájomný zápas zvládli lepšie hráči Podbrezovej. Na domácom trávniku zvíťazili 2:0.

FK Železiarne Podbrezová

Hostia z Podbrezovej sú na tom podstatne lepšie ako ich dnešný súper. Na svojom konte majú 24 bodov a majú vyrovnané skóre 28:28. Železiarom aktuálne patrí 6. pozícia. Zverenci Štefana Markulíka sú dnes favoritom. Uvidíme či to dokážu potvrdiť aj na trávniku. Podbrezová odohrala generálku na jarnú časť doma proti Pohroniu. Dokázala zvíťaziť tesne 1:0.

Tabuľky Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
18
4
2
12
24:38
14
V
V
R
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

