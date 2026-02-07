ONLINE: MFK Ružomberok - FC Tatran Prešov dnes, Niké liga LIVE (19. kolo)

Futbalisti MFK Ružomberok a FC Tatran Prešov dnes hrajú zápas 19. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: MFK Ružomberok - FC Tatran Prešov dnes (Niké Liga LIVE, 19. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
07.02.2026 o 15:30
19. kolo
Ružomberok
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Prešov
Prenos
V devätnástom kole Niké ligy budeme sledovať súboj tabuľkových susedov medzi Ružomberkom a Tatranom Prešov.
Hostia z Prešova, aj domáci Ružomberčania, získali počas jesene dvadsať bodov. Navyše obidva tímy inkasovali o šesť gólov viac, ako nadelili svojim súperom. Skóre klubu spod Čebraťa je 20:26 a mužstva zo Šariša 19:25. Ružomberčanom patrí priebežné siedme a Prešovčanom ôsme miesto.
Počas zimy došlo v Prešove k niekoľkým zmenám v kádri, keď mužstvo opustili Václav Mika, Bleron Krasniqi, Kyrylo Sigeev, Glebs Patika a Jakub Michlík. Naopak, tím posilnili Taras Bondarenko, Denys Taraduda, Severin Tatolna a Shayon Harrison.
V Ružomberskej šatni sa taktiež udialo niekoľko zmien, keď odišli Dominik Ťapaj, Kristóf Domonkos a na hosťovanie išiel Patrik Leitner. Naopak, z hosťovania sa vrátil obranca Giuliano Antonio Marek, na hosťovanie s možnosťou opcie prišiel stredopoliar Ján Murgaš a pod Čebrať prestúpil brankár Attila Horváth. Z dorastu sa prepracoval do A-mužstva brankár Boris Halada aj stredopoliari Patrik Jevoš a Peter Doroš.
Pod Čebraťom bolo rušno aj mimo kádra. Novým športovým riaditeľom sa po Viktorovi Blažekovi stal Tomáš Hübschman, hlavného trénera Ondřeja Smetanu nahradil Jaroslav Köstl a asistenta Rastislava Bôžika vystriedal Ľubomír Kordanič. Do realizačného tímu taktiež pribudol aj asistent a analytik Lukáš Hošala, ktorý sa zároveň stal vedúcim analytického oddelenia.
Zatiaľ jediný vzájomný zápas v tejto sezóne sa na východe Slovenska skončil lepšie pre Liptákov, ktorí vyhrali 3:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICE
18
4
2
12
24:38
14
V
V
R
P
P
12
MFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body