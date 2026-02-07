ONLINE: FC DAC Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava dnes, Niké liga LIVE (19. kolo)

Futbalisti FC DAC Dunajská Streda a ŠK Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 19. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: FC DAC Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava dnes (Niké Liga LIVE, 19. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
07.02.2026 o 18:00
19. kolo
Dunajská Streda
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prehľad
Rozhodca: Očenáš – Jekkel, Pacák.
Prenos
Príjemný dobrý deň z Dunajskej Stredy, vitajte pri sledovaní on-line textového prenosu zo zápasu 19. kola futbalovej Niké ligy, v ktorom futbalisti DAC Dunajská Streda privítajú na domácom trávniku hráčov ŠK Slovan Bratislava. Zápas sa začína o 18:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Dunajskej Strede patrí po jesennej časti v tabuľke našej najvyššej súťaže druhé miesto so ziskom 38 bodov. Zverenci trénera Branislava Fodreka majú za sebou vydarenú zimnú prípravu, v kádri nastali pomerne početné zmeny:
Príchody: Matúš Kmeť (Minnesota United FC), Nino Kukovec (NK Radomije), Adam Lábo (DAC Akadémia).
Odchody: Damir Redzic (Red Bull Salzburg), Vasileios Kaltsas (Šamorín), Rabby Matetapepa (Šamorín, hosťovanie), Clement Ansah (DAC Junior).
Slovanu patrí v tabuľke Niké ligy prvé miesto so ziskom 39 bodov. Zverenci trénera Vladimíra Weissa staršieho majú za sebou rovnako vydarenú zimnú prípravu, v kádri nastali takisto mierne zmeny. Z tímu odišli Marko Tolič (FC Željang – Čína), Kelvin Ofori (hosťovanie Olimpija Ľubľana) a Filip Lichý (FC Košice). Do tímu pribudli obranca Svetozar Markovič z Plzne, útočník Adam Griger z Hradca Králové a napokon aj Niko Jankovič z Rijeky.
Zápas sa teda začína o 18:00, povedie ho rozhodcovská trojica Očenáš, Jekkel a Pacák.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICE
18
4
2
12
24:38
14
V
V
R
P
P
12
MFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body