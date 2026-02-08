ONLINE: MŠK Žilina - KFC Komárno dnes, Niké liga LIVE (19. kolo)

Futbalisti MŠK Žilina a KFC Komárno dnes hrajú zápas 19. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: MŠK Žilina - KFC Komárno dnes (Niké Liga LIVE, 19. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
08.02.2026 o 15:30
19. kolo
Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
KFC Komárno
Prehľad
Rozhodca: Ziemba – Kmec, Vass.
Prenos
Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 19. kola futbalovej Niké ligy, v ktorom futbalisti MŠK Žilina privítajú na domácom trávniku hráčov KFC Komárno. Zápas sa začína o 15:30, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Žiline patrí po jesennej časti v tabuľke Niké ligy štvrté miesto so ziskom 34 bodov. Šošoni majú za sebou vydarenú zimnú prípravu, v ktorej si zmerali sily s Górnikom Zabrze, Lechom Poznaň či FC Riga. Z kádra odišiel brankár Ľubomír Belko, ktorý zamieril do tímu nórskeho majstra Viking Stavanger. Do tímu pribudli dvaja útočníci – zo Španielska prišiel 26-ročný Daniel Homet, z Argentíny zamieril na ročné hosťovanie pod Dubeň 21-ročný Nehuén Mendoza.
Komárnu patrí v tabuľke našej najvyššej súťaže deviate miesto so ziskom 19 bodov. Zverenci trénera Mikuláša Radványiho využili dobre krátku zimnú prípravu, tím sa solídne posilnil. Odišiel síce záložník Tamás Németh, no z Ružomberka sa vrátil šikovný Kristóf Domonkos, z Košic prišiel Zyen Jones a tím doplnili ofenzívni hráči Boris Druga a Patrik Szücs.
Zápas sa pod Dubňom začína o 15:30, povedie ho trojica rozhodcov Ziemba, Kmec a Vass. Veríme, že si zápas vychutnáte v našej spoločnosti.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
19
13
3
3
41:26
42
V
V
P
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
19
11
5
3
34:16
38
P
V
V
V
R
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
19
8
3
8
32:28
27
V
P
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK Ružomberok
19
6
5
8
21:26
23
V
R
V
V
R
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
19
4
8
7
19:26
20
P
P
R
V
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS Trenčín
19
5
3
11
14:35
18
P
R
R
P
P
11
FC KOŠICEFC KOŠICE
19
5
2
12
27:39
17
V
V
V
R
P
12
MFK SkalicaMFK Skalica
19
2
7
10
16:30
13
P
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body