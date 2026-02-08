ONLINE: MFK Zemplín Michalovce - FC Spartak Trnava dnes, Niké liga LIVE (19. kolo)

Futbalisti MFK Zemplín Michalovce a FC Spartak Trnava dnes hrajú zápas 19. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: MFK Zemplín Michalovce - FC Spartak Trnava dnes (Niké Liga LIVE, 19. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
08.02.2026 o 18:00
19. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trnava
Prehľad
Rozhodca: Gemzický – Poláček, Čajka..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 19. kola Niké ligy medzi Michalovcami a Trnavou.
MFK Zemplín Michalovce
V Michalovciach sa museli rozlúčiť s litovským útočníkom Gytisom Paulauskasom. Jeho ďalšou futbalovou krajinou sa stala Južná Kórea, kde podpísal lukratívny 4-ročný kontrakt. Vedenie klubu tento výpadok vyriešilo ziskom poľského talentovaného muža Tomasza Walczaka. Zemplín na konci jesene poskočil do elitnej šestky, ale nemá istotu, že sa aj predstaví v skupine o titul, ktorá začne v marci.
FC Spartak Trnava
Témou posledných týždňov v Trnave bolo hľadanie nového kouča. Športový riaditeľ Martin Škrtel trénoval mužstvo v povolenom limite, ale keďže nie je držiteľom dôležitých licencií, musel sa toho vzdať. Z viacerých adeptov si Spartak vybral Antonia Muňoza. Cieľom Trnavy je atakovať Slovan a čo najviac mu znepríjemňovať cestu za ôsmim titulom po sebe.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
19
13
3
3
41:26
42
V
V
P
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
19
11
5
3
34:16
38
P
V
V
V
R
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
19
8
3
8
32:28
27
V
P
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK Ružomberok
19
6
5
8
21:26
23
V
R
V
V
R
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
19
4
8
7
19:26
20
P
P
R
V
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS Trenčín
19
5
3
11
14:35
18
P
R
R
P
P
11
FC KOŠICEFC KOŠICE
19
5
2
12
27:39
17
V
V
V
R
P
12
MFK SkalicaMFK Skalica
19
2
7
10
16:30
13
P
P
R
P
P
