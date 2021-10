Znova pokúšajú osud. Nemajú poštu, ale zdolali aj desaťtisícové mesto

POZBA. V minulej sezóne hrali do posledného kola o postup do štvrtej ligy Juhovýchod na Západnom Slovensku. V rozhodujúcom zápase v Tvrdošovciach to dlho vyzeralo na vytúženú deľbu bodov, čo by Pozbe stačilo na senzačný prienik do druhej najvyššej krajskej súťaže. Domáci ale nakoniec jediným gólom prekazili najmenšej dedine v piatej lige Východ postupové chúťky a pozbanský Sokol sa musel vrátiť z futbalových výšin. V tejto sezóne však FK Sokol Pozba pokúša osud ďalej, po desiatich odohraných kolách bol s trojbodovou stratou za Podhájskou na druhom mieste a mužstvo sa chystalo na špeciálny zápas a vzácneho hosťa.

Do maličkej Pozby prišli totiž uplynulú sobotu desaťtisícové Šurany. Nie béčko či juniorský tím ako po minulé roky, ale prvé mužstvo Šurian. Tie hrali pred štyrmi rokmi ešte tretiu ligu, vlani štvrtú a v lete sa prihlásili do piatej. Inak, na Pozbe nedávno zrušili poštu, takže, keď si niekto zo 458 obyvateľov nevybaví svoje veci napríklad na pošte v susednej Podhájskej, môže ísť rovno do Šurian, teda do svojho spádového mestečka v okrese Nové Zámky. Strelca zháňali do poslednej možnej chvíle Mužstvo Pozby je poskladané aj z futbalistov so štvrto či treťoligovými skúsenosťami. Po prvých dvoch kolách malo na konte tri body, čo by nebol žiadny dôvod na paniku. V treťom však nedokázalo streliť gól na vlastnom trávniku Dulovciam a po bezgólovej remíze prišlo o dva domáce body, ktoré môžu ešte chýbať. Bezgólový výsledok uhrala Pozba aj v predohrávanom 17. kole v Zemnom, no a ešte v spomínanom druhom kole prehrala na pôde obávanej Okoličnej na Ostrove (3:5).

Zvyšných sedem zápasov tím „legionárov“ (väčšinou od Levíc, ale aj od Trebišova) vyhral s plusovým skóre 28:6, v tabuľke sa držal hneď za lídrom a chystal sa na spomínané Šurany. „S doterajším priebeh súťaže sme vcelku spokojní, no mrzí ma najmä domáca strata dvoch bodov s Dulovcami,“ hovorí prezident FK Sokol Pozba Patrik Pilárik. „S Dulovcami nám v zostave chýbali útočníci Matúš Predajniansky a Jozef Husovský, no i tak sme ten zápas mali výsledkovo zvládnuť lepšie. Bez gólov sme ale hrali aj v Zemnom, tam sme napríklad v druhom polčase zahodili aj dva pokutové kopy. Po prehre v Okoličnej a domácej strate s Dulovcami bol pre nás zlomovým zápas štvrtého kola v Lipovej, v ktorom sme v druhom polčase otočili za tri minúty na konečných 2:1 a v samom závere chytil náš brankár Urban Krnčan jedenástku. Bol to ťažký zápas, ktorý ale naštartoval mužstvo k úspešnej sérii,“ zhrnul mladý šéf klubu, ktorý sa vracal najmä k streleckej mizérii v stretnutiach s Dulovcami a v Zemnom. Aj preto ešte minulú stredu - v posledných hodinách termínu na posilnenie kádra - „robil“ na príchode novej posily do útoku.

Vľavo v žltom 10-gólový strelec Pozby Matúš Predajnianský, s č. 10 Jozef Husovský. (Autor: archív klubu)

O to viac, že napríklad proti Šuranom nemohol nastúpiť nielen vykartovaný ofenzívny Marián Sásik, ale ani útočník Jozef Husovský, ktorý si odpykáva päťtýždňový trest za zápas v Zemnom. Len pripomenieme, že útok FK Sokol dal dovtedy 31 gólov, teda najviac v súťaži. Pozbania nakoniec posilu do útoku na poslednú chvíľu aj angažovali a už na Šurany bol pripravený Tomáš Benkó. V regióne ide o známeho zakončovateľa, ktorý prichádza na hosťovanie do konca tejto sezóny zo štvrtoligového Bešeňova. Rodák z Dvorov nad Žitavou ale nejde do neznámej súťaže, veď len v sezóne 2019/20 v nej vyhral práve súťaž strelcov. So štvrtou ligou sa pritom rozlúčil iba predchádzajúcu nedeľu gólom do siete Veľkého Medera, na trávniku ktorého Bešeňov zvíťazil 4:2. Prekvapenie sa nekonalo Uplynulú sobotu došlo na vzácny zápas pre Pozbanov, ktorí v ňom jasne triumfovali. FK Sokol Pozba – ŠK Šurany 3:0 (2:0). Domáci mali zápas v rukách a sila ich kádra sa prejavila najmä v útočnej činnosti. Hostia v strede poľa dokázali zakombinovať, v šestnástke súpera však nebezpeční neboli. Favorizovanú Pozbu poslal do vedenia v 20. minúte Matúš Predajniansky, ktorý oprášil strelecké kopačky a o desať minút zvýšil na 2:0. Jeho nová dvojička v útoku a zároveň čerstvá posila Tomáš Benkó svoje dva nezadržateľné úniky nepremenila a konečnú podobu výsledku tak stanovil po zmene strán Mário Szucs, keďže hosťujúci kapitán Michal Halás pokutový kop za stavu 3:0 prestrelil. Od vyššej prehry uratoval Šurany brankár Samuel Švajda.

Kapitán FK Sokol Pozba Marián Sásik pre 5 žltých kariet proti Šuranom nehral. (Autor: archív klubu)

„Myslím, že kvalita nášho kádra sa prejavila a aj keď sme ešte niekoľko šancí opäť nepremenili, o výsledku nebolo pochýb. Prísľubom je aj nový útočník Tomáš Benkó, ktorý sa síce nepresadil, no jeho útočné kvality sú nesporné a verím, že už čoskoro si otvorí strelecký účet,“ zhodnotil stretnutie tréner FK Sokol Pozba Marek Szegény. „V doterajšom priebehu súťaže ma najviac mrzí domáci bezgólový zápas s Dulovcami, ktoré u nás takmer neprešli cez poliacu čiaru, no my sme gól streliť nedokázali. V zostávajúcom priebehu jesene sa tešíme na každý zápas i keď vieme, že súperi nastupujú proti nám vyhecovaní. No a derby v poslednom jesennom kole doma s Podhájskou by malo byť čerešničkou na torte,“ zakončil Levičan, ktorý už trénoval aj Podhájsku. Manažér ŠK Šurany Juraj Vašek k zápasu povedal: „V strede ihriska to bolo celkom vyrovnané, lenže domáci boli lepší v rýchlych brejkoch. My v tejto sezóne nemáme vysoké ciele, skončiť chceme aspoň do ôsmeho miesta s tým, aby si chlapci v každom zápase schuti zahrali futbal a hrou sa bavili.“

Zaujalo vás niečo v nižších súťažiach? Boli ste svedkami výnimočného gólu, videli ste kurióznu situáciu na dedinských trávnikoch, poznáte hráča s nevšedným životným príbehom? Ozvite sa nám na futbalnet@sportnet.sk

Keďže Šurany už odohrali zápas doma s Podhájskou (prehrali 4:1) a teraz v Pozbe, zaujímalo nás, koho manažér Šurian favorizuje na jesenného majstra. „Bude záležať, ako obaja zvládnu zostávajúce zápasy do vzájomného súboja, no po príchode Benká do útoku Pozby sa obrany súperov už až tak nebudú zameriavať iba na Predajnianskeho a preto mierne favorizujem 55:45 Pozbu pred Podhájskou.“ Na rad prídu ešte poriadne ťažké skúšky Po jedenástich odohraných kolách 18-člennej súťaže figuruje jeden z najväčších adeptov na titul Pozba na druhom mieste s trojbodovou stratou na prvú Podhájsku. Karty sú rozdané a aj Pozbanom je jasné, že v záverečných kolách jesennej časti si - pri sile Podhájskej - ďalšie zakopnutia už dovoliť nemôžu. Už túto nedeľu vo Veľkom Kýre sa ale na malom ihrisku musia pripraviť na častú hru v pokutovom území, kde sa domáce tykadlá orientujú veľmi dobre. ...a zvlášť septembrová posila Kostolániho tímu Tomáš Verbír, ktorý strelil za päť zápasov osem gólov a naposledy troma presnými zásahmi vyzliekol donaha obranu domácich Komjatíc (0:3). Navyše, do bránky Veľkého Kýra by sa mohla vrátiť prípadne omilostená brankárska jednotka Zsolt Bálint.