Svetový tenis má staronového lídra. Pohánková sa posunula o takmer dvesto miest

LONDÝN. Taliansky tenista Jannik Sinner sa vrátil na post jednotky rebríčka ATP. Po triumfe na turnaji Masters 1000 v Paríži predstihol o 250 bodov Španiela Carlosa Alcaraza.
Vpred sa posunul aj parížsky finalista Felix Auger-Aliassime, Kanaďan poskočil z desiatej priečky na ôsmu.
Zo Slovákov je na tom najlepšie Lukáš Klein, ktorý sa posunul o jedno miesto na 123. pozíciu. V prvej dvestovke je aj Alex Molčan, zostal na 199. priečke.
V prvej desiatke tenisového rebríčka WTA nenastala oproti minulému týždňu ani jedna zmena. Naďalej vedie Bieloruska Arina Sobolenková s náskokom viac ako 1600 bodov na Poľku Igu Swiatekovú.
Najvyššie postavená Slovenka Rebecca Šramková neobhájila 103 bodov a klesla zo 61. na 74. pozíciu.
Výrazný skok do prvej päťstovky zaznamenala Viktória Morvayová, po postupe z kvalifikácie až do 2. kola na turnaji v Hongkongu sa posunula o 124 miest na 396. priečku.
Ešte výraznejší posun vpred o 199 pozícií si zapísala Mia Pohánková. Štvrťfinálová účasť v Chennai ju dostala už na 460. miesto rebríčka.
Rebríček ATP
/k 3. novembru/:
1.
(2.)
Jannik Sinner
Taliansko
11 500 b
2.
(1.)
Carlos Alcaraz
Španielsko
11 250 b
3.
(3.)
Alexander Zverev
Nemecko
5560 b
4.
(4.)
Taylor Fritz
USA
4735 b
5.
(5.)
Novak Djokovič
Srbsko
4580 b
6.
(7.)
Ben Shelton
USA
3970 b
7.
(6.)
Alex de Minaur
Austrália
3935 b
8.
(10.)
Felix Auger-Aliassime
Kanada
3845 b
9.
(8.)
Lorenzo Mussetti
Taliansko
3685 b
10.
(9.)
Casper Ruud
Nórsko
3235 b
123.
(124.)
Lukáš Klein
Slovensko
499 b
199.
(199.)
Alex Molčan
Slovensko
279 b
296.
(303.)
Norbert Gombos
Slovensko
175 b
Rebríček WTA
/k 3. novembru/:
1.
(1.)
Aryna Sabalenková
Bielorusko
9870 b
2.
(2.)
Iga Swiateková
Poľsko
8195 b
3.
(3.)
Coco Gauffová
USA
6563 b
4.
(4.)
Amanda Anisimová
USA
5887 b
5.
(5.)
Jessica Pegulová
USA
5183 b
6.
(7.)
Jelena Rybakinová
Kazachstan
4350 b
7.
(8.)
Madison Keysová
USA
4335 b
8.
(6.)
Jasmine Paoliniová
Taliansko
4325 b
9.
(9.)
Mirra Andrejevová
Rusko
4319 b
10.
(10.)
Jekaterina Alexandrovová
Rusko
3375 b
74.
(61.)
Rebecca Šramková
Slovensko
914 b
227.
(218.)
Viktória Hrunčáková
Slovensko
321 b
275.
(273.)
Renáta Jamrichová
Slovensko
252 b