    Svetový tenis má staronového lídra. Pohánková sa posunula o takmer dvesto miest

    Jannik Sinner drží trofej pre víťaza Paris Masters 1000.
    Jannik Sinner drží trofej pre víťaza Paris Masters 1000. (Autor: TASR/AP)
    TASR|3. nov 2025 o 11:33
    Výrazný skok do prvej päťstovky zaznamenala Viktória Morvayová.

    LONDÝN. Taliansky tenista Jannik Sinner sa vrátil na post jednotky rebríčka ATP. Po triumfe na turnaji Masters 1000 v Paríži predstihol o 250 bodov Španiela Carlosa Alcaraza.

    Vpred sa posunul aj parížsky finalista Felix Auger-Aliassime, Kanaďan poskočil z desiatej priečky na ôsmu.

    Zo Slovákov je na tom najlepšie Lukáš Klein, ktorý sa posunul o jedno miesto na 123. pozíciu. V prvej dvestovke je aj Alex Molčan, zostal na 199. priečke.

    V prvej desiatke tenisového rebríčka WTA nenastala oproti minulému týždňu ani jedna zmena. Naďalej vedie Bieloruska Arina Sobolenková s náskokom viac ako 1600 bodov na Poľku Igu Swiatekovú.

    Najvyššie postavená Slovenka Rebecca Šramková neobhájila 103 bodov a klesla zo 61. na 74. pozíciu.

    Výrazný skok do prvej päťstovky zaznamenala Viktória Morvayová, po postupe z kvalifikácie až do 2. kola na turnaji v Hongkongu sa posunula o 124 miest na 396. priečku.

    Ešte výraznejší posun vpred o 199 pozícií si zapísala Mia Pohánková. Štvrťfinálová účasť v Chennai ju dostala už na 460. miesto rebríčka.

    Rebríček ATP

    /k 3. novembru/:

    1.

    (2.)

    Jannik Sinner

    Taliansko

    11 500 b

    2.

    (1.)

    Carlos Alcaraz

    Španielsko

    11 250 b

    3.

    (3.)

    Alexander Zverev

    Nemecko

    5560 b

    4.

    (4.)

    Taylor Fritz

    USA

    4735 b

    5.

    (5.)

    Novak Djokovič

    Srbsko

    4580 b

    6.

    (7.)

    Ben Shelton

    USA

    3970 b

    7.

    (6.)

    Alex de Minaur

    Austrália

    3935 b

    8.

    (10.)

    Felix Auger-Aliassime

    Kanada

    3845 b

    9.

    (8.)

    Lorenzo Mussetti

    Taliansko

    3685 b

    10.

    (9.)

    Casper Ruud

    Nórsko

    3235 b

    123.

    (124.)

    Lukáš Klein

    Slovensko

    499 b

    199.

    (199.)

    Alex Molčan

    Slovensko

    279 b

    296.

    (303.)

    Norbert Gombos

    Slovensko

    175 b

    Rebríček WTA

    /k 3. novembru/:

    1.

    (1.)

    Aryna Sabalenková

    Bielorusko

    9870 b

    2.

    (2.)

    Iga Swiateková

    Poľsko

    8195 b

    3.

    (3.)

    Coco Gauffová

    USA

    6563 b

    4.

    (4.)

    Amanda Anisimová

    USA

    5887 b

    5.

    (5.)

    Jessica Pegulová

    USA

    5183 b

    6.

    (7.)

    Jelena Rybakinová

    Kazachstan

    4350 b

    7.

    (8.)

    Madison Keysová

    USA

    4335 b

    8.

    (6.)

    Jasmine Paoliniová

    Taliansko

    4325 b

    9.

    (9.)

    Mirra Andrejevová

    Rusko

    4319 b

    10.

    (10.)

    Jekaterina Alexandrovová

    Rusko

    3375 b

    74.

    (61.)

    Rebecca Šramková

    Slovensko

    914 b

    227.

    (218.)

    Viktória Hrunčáková

    Slovensko

    321 b

    275.

    (273.)

    Renáta Jamrichová

    Slovensko

    252 b

    dnes 11:33
