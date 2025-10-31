Semifinále bolo pre Pohánkovú zatiaľ privysoká méta. V rebríčku si však výrazne polepší

WTA Chennai 2025
Dvojhra - štvrťfinále:
Mia Pohánková (SR) - Janice Tjenová (Indon.-4) 3:6, 1:6
CHENNAI. Slovenská tenistka Mia Pohánková skončila pri svojej premiére na turnaji kategórie WTA na rakete nasadenej štvorky Janice Tjenovej.
V boji o postup do semifinále podujatia v indickom Chennai od úvodu zaostávala za o šesť rokov staršou súperkou a napokon jej podľahla po setoch 3:6, 1:6.
Napriek tomu dosiahla juniorská šampiónka Wimbledonu veľmi cenný výsledok, vďaka ktorému poskočí v rebríčku WTA o približne 200 miest.
Podobne ako v predošlých kolách nezachytila Pohánková úvod zápasu.
Prvýkrát mohla zaťať pästičku po úvodnom víťaznom údere za stavu 0:2. Následne sa hra vyrovnala a mladej Slovenke sa podarilo vyrovnať na 3:3.
V prvom kole proti Nao Hibinovej a tiež v osemfinále s Diane Parryovou predviedla dlhú sériu vyhraných gemov po sebe, no v piatok bola ona tou tenistkou, ktorej sa nedarilo zastaviť úspešnú šnúru súperky.
Od stavu 3:3 vyhrala hráčka z Indonézie osem gemov po sebe, čo bolo kľúčové na jej ceste do druhého semifinále na profesionálnom okruhu WTA.
VIDEO: Mečbal zápasu medzi Pohánkovou a Tjenovou
V druhom dejstve bola Slovenka dve loptičky od kanára, ale aj vďaka dobrému servisu ho odvrátila. Následne si Tjenová bez problémov udržala podanie a po 73 minútach zápas ukončila volejom pri sieti.
Po podujatí v Chennai začne Pohánková s prípravou na barážový miniturnaj o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie-Jean Kingovej, ktorý je na programe 14. až 16. novembra v argentínskej Cordobe.
Tjenová, ktorá sa donedávna venovala primárne štúdiu, potvrdzuje, že má veľký talent. Ešte do polovice augusta hrala iba ITF turnaje, v ktorých však od roku 2024 vyhrala 96 zápasov a prehrala len trinásť.
Pri premiére na okruhu WTA zvládla kvalifikáciu na US Open a dokonca v prvom kole vyradila niekdajšiu deviatu hráčku sveta Veroniku Kudermetovovú.
"Som veľmi šťastná, že som postúpila do semifinále. Znamená to pre mňa veľa a som veľmi spokojná so svojim výkonom," uviedla po zápase s Pohánkovou.