Pohánková pokračuje v skvelých výkonoch v Nemecku. Vyradila ďalšiu favoritku a je vo finále

ITF Wiesbaden 2026
Dvojhra žien - semifinále:
Mia Pohánková (SR) - Francesca Jonesová (V. Brit.-4) 1:6, 6:4, 7:6 (3)
Slovenská tenistka Mia Pohánková zabojuje o titul vo dvojhre na turnaji ITF WTT W100 v nemeckom Wiesbadene (100.000 dolárov, antuka vonku).
V semifinále si poradila so štvrtou nasadenou Britkou Francescou Jonesovou po trojsetovom súboji 1:6, 6:4 a 7:6 (3). V súboji o trofej vyzve Nemku Nomu Nohu Akugueovú.
Úvodný set priniesol jasnú dominanciu Jonesovej. Mladú Slovenku brejkla v štvrtom a šiestom geme a mala náskok 5:1. Pri vlastnom servise potom využila štvrtý setbal.
V druhom dejstve sa Pohánková zlepšila a vytvorila si náskok 3:1. Vzápätí však prišla o podanie a stav bol vyrovnaný 3:3.
Nakoniec rozhodla desiata hra, v ktorej Slovenka využila tretí brejkbal a setbal. Vynútila si tak rozhodujúci set.
Pohánková do neho skvelo vstúpila. Okamžite si vytvorila náskok 3:0 a výrazne sa priblížila k finále. Britka si potom zobrala podanie späť, no v šiestom geme opäť prišla o servis.
Slovenka to nedokázala potvrdiť a o postupujúcej musel rozhodnúť tajbrejk. Pohánková vstúpila do skrátenej hry troma bodmi v rade, ale ďalšie tri patrili favoritky.
Slovenskú talentovanú tenistku to nerozhodilo, získala zvyšné štyri loptičky a tešila sa z postupu do finále.
Sedemnásťročná Pohánková má na svojom konte zatiaľ dva singlové tituly zo ženského okruhu ITF. V roku 2024 zvíťazila v Bratislave, tento rok sa tešila z turnajového prvenstva v poľskom Leszne.
V live aktualizovanom rebríčku sa posunula na priebežné 273. miesto. Ak sa jej podarí získať titul, mala by urobiť ešte výraznejší skok o desiatky miest.