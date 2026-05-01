VIDEO: Sinner bude útočiť na rekodný titul z turnajov Masters. Nedokázali to ani Nadal a Djokovič

ATP Madrid 2026
Muži - semifinále:
Jannik Sinner (Tal.-1) - Arthur Fils (Fr.-21) 6:2, 6:4
Taliansky tenista Jannik Sinner vyhral v semifinále turnaja v Madride nad Francúzom Arthurom Filsom 6:2, 6:4 a ako tretí hráč histórie postúpil do finále na piatich turnajoch Masters za sebou.
Líder svetového rebríčka sa navyše môže v nedeľu stať prvým hráčom, ktorý na podujatiach elitnej kategórie získa päť titulov v rade.
Päť finálových účastí na turnajoch Masters po sebe mali doteraz na konte len Rafael Nadal a Novak Djokovič, no získať päť trofejí sa im nepodarilo.
Dvadsaťštyriročný Sinner zdolal na madridskej antuke Filsa, štvrťfinálového premožiteľa Jiřího Lehečku, za necelú hodinu a pol a pripísal si 350. víťazstvo na okruhu ATP. Tento míľnik dosiahol ako prvý hráč narodený po roku 2000.
V Madride postúpil do finále po prvý raz a zahrá si tak o titul už aj na poslednom z deviatich turnajov Masters.
Trofej mu okrem Madridu chýba už len z antuky v Ríme, kde vlani vo finále neuspel. Jeho súperom bude víťaz duelu medzi druhým nasadeným Nemcom Alexandrom Zverevom a belgickým prekvapením Alexandrom Blockxom.