Alcaraz doplatil na rýchle vypadnutie. Sinner ovládol turnaj v Paríži a bude svetovou jednotkou

    Jannik Sinner.
    Jannik Sinner. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, ČTK|2. nov 2025 o 17:14 (aktualizované 2. nov 2025 o 17:47)
    Španielsky tenista vypadol už v druhom kole turnaja.

    Dvojhra - finále:

    Jannik Sinner (Tal.-2) - Felix Auger-Aliassime (Kan.-9) 6:4, 7:6 (4)

    PARÍŽ. Taliansky tenista Jannik Sinner sa stal víťazom turnaja ATP Masters 1000 v Paríži a bude opäť svetovou jednotkou.

    Vo finále dvojhry zvíťazil v pozícii nasadenej dvojky nad deviatkou „pavúka" Kanaďanom Felixom Augerom-Aliassimeom 6:4, 7:6 (4).

    V pondelok vystrieda na čele rebríčka Španiela Carlosa Alcaraza, ktorý vypadol už v 2. kole s Britom Cameronom Norriem.

    Sinner získal v nedeľu celkovo 24. singlový titul na hlavnom profesionálnom okruhu a stále má šancu zakončiť rok na mužskom tróne.

    Čaká ho však obhajoba 1000 bodov za vlaňajší triumf na turnaji majstrov v Turíne. V prvom sete proti Augerovi Aliassimeovi profitoval z brejku v úvodnom geme.

    VIDEO: Zostrih zápasu Sinner - Auger-Aliassime

    V druhom dejstve si obaja hráči držali servis a tak rozhodnutie padlo v tajbrejku, v ktorom mal navrch Sinner.

    „Uplynulé dva mesiace boli bláznivé. Robil som všetko pre to, aby bol zo mňa lepší hráč a dnešný triumf je odmena za všetku drinu.

    Finále sa vyznačovalo veľkou intenzitou a som spokojný s predvedeným výkonom. Chcem sa poďakovať môjmu tímu za podporu, bez neho by som sa nebol vrátil na vrchol svetového rebríčka.

    V Turíne sa môže stať čokoľvek, no už teraz môžem povedať, že tento rok bol pre mňa skvelý," citovala slová Taliana Gazzetta dello Sport.

    dnes 17:14
