    Mihalíková s Britkou neuspeli vo finále v Španielsku. Zdolala ich druhá nasadená dvojica

    Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nichollsovou. (Autor: Slovenský tenisový zväz)
    TASR|2. máj 2026 o 23:18
    Slovenská teniska Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Oliviou Nichollsovou neuspeli vo finále štvorhry na turnaji WTA 125 v španielskom meste La Bisbal d´Emporda (100.000 eur, antuka vonku).

    Druhá nasadená dvojica prehrala v sobotu s rusko-čínskym duom Jelena Pridankinová, Čchien-chuej Tchang za 73 minút 1:6, 3:6.

    Dvadsaťsedemročná slovenská reprezentantka má doposiaľ na svojom konte jeden spoločný titul s Nichollsovou.

    Získali ho vlani na turnaji WTA 500 v Berlíne. Celkovo má na svojom konte dva tituly z hlavného okruhu WTA, tri z turnajov WTA 125 a devätnásť z okruhu ITF. Informoval o tom web Slovenského tenisového zväzu (STZ).

