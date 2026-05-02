Slovan opäť zdolal DAC a oslavuje zisk ďalšieho titulu. Spečatil ho gól Barseghjana

Fanúšikovia ŠK Slovan Bratislava oslavujú zisk ďalšieho titulu. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|2. máj 2026 o 22:20
Slovan Bratislava oslavuje ôsmy titul po sebe.

Niké liga - 8. kolo skupiny o titul

Slovan Bratislava - DAC Dunajská Streda 1:0 (0:0)

Gól: 79. Barseghjan

Rozhodovali: Ziemba - Poláček, Bednár, 11 210 divákov

ŽK: Kapanadze, Gagua, ČK: 61. Ouro (DAC)

Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Ibrahim (55. Zuberu), Pokorný - Gajdoš (86. Ignatenko) - Barseghjan (86. Mak), Griger (75. Yirajang), Jankovič (75. Weiss ml.)

DAC: Popovič - Kapanadze (85. Kmeť), Kačaraba, Nemanič, Mendez (85. Sylla) - Bationo, Blažek - Ouro - Gueye (62. Tuboly), Gagua (73. Kukovec), Diongue (73. Modesto)

Futbalisti Slovana Bratislava získali 16. slovenský titul, z toho ôsmy v sérii. Definitívne si ho zaistili sobotným triumfom nad Dunajskou Stredou 1:0.

Dve kolá pred koncom majú belasí nedostižný 10-bodový náskok, pričom DAC zdolali aj vo štvrtom vzájomnom dueli v rámci prebiehajúcej sezóny.

Na potvrdenie titulu stačil Slovanu v sobotu aj bod, no majstrovské oslavy fanúšikom klubu z hlavného mesta spríjemnil Tigran Barseghjan, ktorý v 79. minúte strelil víťazný gól strelou spoza šestnástky.

Ziskom 16. triumfu navýšil Slovan svoj vlastný ligový rekord, druhá Žilina zvíťazila sedemkrát. Zároveň si zaistil miestenku v 1. predkole prestížnej Ligy majstrov, prvé zápasy sú na programe 7. a 8. júla, odvety o týždeň neskôr.

Fotogaléria zo zápasu Slovan Bratislava - DAC Dunajská Streda (Niké liga, 8. kolo skupiny o titul)
Na snímke v popredí César Blackman a vľavo Rahim Ibrahim (obaja Slovan) počas zápasu 8. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul ŠK Slovan Bratislava - FK DAC 1904 Dunajská Streda v sobotu 2. mája 2026 v Bratislave.
Priebeh zápasu Slovan Bratislava - Dunajská Streda

I. polčas:

V úvodných minútach to oba tímy chceli ťahať na bránu, ale hra sa kúskovala na štandardné situácie. Do zaujímavejšej pozície sa dostal Slovan v 9. minúte, Barseghjan však z priameho kopu prestrelil vysoko nad brvno.

Po štvrťhodine hry domáci Cruz spálil tutovku zoči-voči Popovičovi. V 22. minúte skúsil oblúčikom cez pol ihriska prekvapiť Diongue, no Takáč loptu vyrazil na rohový kop.

Krátko nato jeho bránu tesne minula hlavička Nemaniča po ďalšom rohu hostí. V 32. minúte rozvlnil sieť Gajdoš, ale až po odpískanom útočnom faule na Kačarabu.

Ďalekonosnou strelou sa ešte blysol Diongue, namieril ju však nad Takáčovu bránu rovnako ako Gueye v 44. minúte. Po prvom polčase, v ktorom boli aktívnejší hostia, sa išlo do šatní za bezgólového stavu.

II. polčas:

Po zmene strán Bajrič vybojoval loptu na vlastnej polovici, Blackman ju šikovne poslal na Gajdoša, ale ten z prvej trafil mimo.

Ouro to z priameho kopu namieril len do múru a po následnom rohu sa dostal do protiútoku Barseghjan, no včas ho zastavil brániaci Bationo.

Po hodine hry Ouro videl žltú kartu po faule na Pokorného, rozhodca si však situáciu prezrel na videu a stredopoliarovi DAC udelil rovno červenú.

Peknou strelou spoza šestnástky to v 65. minúte skúsil Barseghjan, ale Popoviča neprekvapil. Na druhej strane zasahoval Takáč po príležitosti Kačarabu.

Domáci sa snažili zavďačiť vyše 11-tisíc fanúšikom gólom a napokon sa to v 79. minúte podarilo Barseghjanovi z ďalšieho pokusu spoza šestnástky k ľavej žrdi. Slovan tak mohol oslavovať majstrovský titul po víťazstve 1:0.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
29
19
5
5
59:34
62
V
V
R
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
29
16
7
6
51:31
55
V
P
V
V
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
29
15
5
9
47:34
50
P
V
V
R
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
29
14
7
8
56:36
49
P
P
V
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
29
12
3
14
52:46
39
V
P
P
P
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
29
11
5
13
38:48
38
P
P
P
V
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
29
12
4
13
48:48
40
V
P
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
29
12
3
14
27:45
39
V
P
V
V
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
30
7
11
12
30:46
32
R
P
V
R
R
4
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
29
7
8
14
30:41
29
V
V
R
P
V
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
30
5
12
13
26:42
27
R
P
V
P
R
6
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
29
6
8
15
30:43
26
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

