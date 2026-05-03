Sinner má na dosah ďalší míľnik. V kariére to nedokázali ani Nadal či Djokovič

Taliansky tenista Jannik Sinner je v 24 rokoch na nezastavenie. Na antuke v Madride bude v nedeľu útočiť už na piaty titul z prestížnych turnajov Masters v sérii, čo sa zatiaľ nikomu nepodarilo.
Po piatkovom postupe do ďalšieho finále povedal, že mu adrenalín z veľkých zápasov pomáha prekonávať únavu z náročného programu.
"Za posledný mesiac a pol som toho odohral naozaj veľa. Na turnajoch som sa dostával ďaleko, čo je dobré, ale zároveň únava rastie.
Pomáha mi ju však prekonávať nával adrenalínu po veľkých zápasoch. Ten ma ženie dopredu," povedal líder svetového rebríčka.
Od minuloročného Masters v Paríži Sinner na turnajoch tejto kategórie nenašiel premožiteľa. Tento rok získal takzvaný Sunshine Double na betónoch v Indian Wells a Miami.
Nikto ho nezdolal ani na antuke v Monte Carle a v španielskej metropole môže víťazstvom nad Alexandrom Zverevom dovŕšiť zápis do histórie.
Už postupom do finále piatykrát za sebou na Masters sa Sinner vyrovnal Rafaelovi Nadalovi a Novaku Djokovičovi. Vyťažiť z toho zakaždým trofej však Španiel ani Srb nedokázali.
"Som tu vo finále prvýkrát a nech už dopadne akokoľvek, je to pre mňa skvelý turnaj," tvrdil Sinner pred zápasom s Nemcom. Zvereva pritom porazil v posledných ôsmich vzájomných zápasoch.
"Teším sa, že si proti nemu znovu zahrám. Tenis je v jeho podaní tak jednoduchý. Pokúsim sa mu to sťažiť," dodal Zverev, šampión z rokov 2018 a 2021.