Djokoviča hnevá pravidlo ITF. Nadal v sebe nezaprel bojovníka, na súboj velikánov sa teší

PARÍŽ, BRATISLAVA. V nedeľu si na kurte Philippe Chatrier užíval Rafael Nadal ovácie divákov. Na dvorcoch Rolland Garros je ako domáci hráč. Na olympijských hrách v Paríži má obrovskú podporu.

Dlho však nebolo jasné, či v nedeľu vôbec na zápas prvého kola nastúpi.

V piatok si poranil stehenný sval. So zranením nastúpil v sobotu na štvorhru spolu s Carlosom Alcarazom.

„Či nastúpim zajtra netuším. Musím sa poradiť so svojim tímom a urobiť to najlepšie rozhodnutie, aby som mal najväčšiu šancu priniesť domov medailu,“ hovoril Nadal. Tréner Carlos Moya tvrdil, že 48 hodín by mal byť dostatočný čas na to, aby Nadal mohol hrať.