Slafkovský mohol byť hrdinom. Prvý útok strieľal góly, ale Montreal si opäť strelil do nohy

Kapitán Montrealu Nick Suzuki oslavuje gól, v pozadí Juraj Slafkovský a Cole Caufield.
Kapitán Montrealu Nick Suzuki oslavuje gól, v pozadí Juraj Slafkovský a Cole Caufield. (Autor: TASR/AP)
Martin Turčin|7. mar 2026 o 11:30
Slafkovský sa vrátil do útoku k Suzukimu a Caufieldovi.

V piatok sa v NHL uskutočnila uzávierka prestupov pre sezónu 2025/26. Jedným z viacerých klubov, ktorých sa príliš nedotkla, bol Montreal. 

Hráči Canadiens verili, že vedenie tímu pred uzávierkou prestupov výraznejšie nezasiahne do kádra. Veria totiž, že majú kvalitu na postup do play-off a že tam môžu prekvapiť.

Situácia v tíme potešila aj Juraja Slafkovského. „Všetci sme čakali, čo sa stane, ale napokon sa nič nestalo. Máme skvelú partiu a sme pripravení ísť ďalej," povedal pre televíziu RDS pred zápasom proti Anaheimu. 

Montreal stretnutie prehral 5:6 po samostatných nájazdoch. 

Hoci Slafkovský zaznamenal proti Ducks dve asistencie, dôležitejšia správa z tohto zápasu bola, že Slafkovský sa vrátil do prvého útoku k Nickovi Suzukimu a Coleovi Caufieldovi. 

Mohol byť hrdinom

Slafkovský dve asistencie zaznamenal ešte v prvej tretine v rozmedzí dve a pol minúty. 

Prvýkrát v zápase bodoval už po 61 sekundách. V útočnom pásme zachytil rozohrávku Anaheimu, posunul puk Caufieldovi a ten našiel Suzukiho. 

VIDEO: Asistencia Juraja Slafkovského

Druhý bod získal Slafkovský v štvrtej minúte. Počas presilovej hry obišiel brániaceho hráča Ducks a prihrávkou vysunul obrancu Lanea Hutsona, ktorý zvýšil na 2:1.  

VIDEO: Druhá asistencia Juraja Slafkovského

Pre Slafkovského to bol viacbodový zápasov od 29. januára, prvý od olympijských hier. 

Zápas dospel až do predĺženia, v ktorom Slafkovský mohol rozhodnúť o dvoch bodoch pre Montreal. V súboji proti brankárovi Lukášovi Dostálovi ale neuspel. 

Na samostatné nájazdy nastúpili Caufield, Suzuki, Dach, Demidov, Hutson a Kapanen, presadil sa iba ruský útočník. 

Boli efektívni

Slafkovský hral v prvej formácii od začiatku sezóny. Tréner Martin St. Louis po 19 zápasoch sezóny spravil zmenu – do prvého útoku poslal Zacharyho Bolduca a Slafkovského presunul do druhého útoku k Oliverovi Kapanenovi a Ivanovi Demidovovi.

Zmena trvala len sedem zápasov, v ďalších troch už bol Slafkovský naspäť v prvom útoku, pretože ten bez neho nefungoval.

Zmena ale opäť vydržala iba tri zápasy. Slafkovský potom hral v druhom útoku až doteraz.

So Suzukim a Caufieldom nehral takmer tri mesiace. Predošlý zápas v prvej formácii odohral Slafkovský 10. decembra. 

V úvodných 29 zápasoch sezóny nazbieral Slafkovský 16 bodov za deväť gólov a sedem asistencií. 

Počas pôsobenia v druhom útoku vedľa Demidova a Kapanena od 10. decembra zaznamenal 31 bodov (12+19) v 31 zápasoch. 

Po olympiáde sa ale trojici Slafkovský - Demidov - Kapanen príliš nedarilo, navyše Montreal dva z troch zápasov prehral. 

Expert kanadskej televízie RDS Marc Denis k hre Slafkovského poznamenal, že „od olympiády si v jeho hre všimol zlé návyky". 

VIDEO: Zostrih zápasu Montreal - Anaheim

„Je skvelé, že sa vracia k nám. Darilo sa nám spolu a v uplynulých mesiacoch sme videli, že rastie, aj keď hral v druhej formácii. Teším sa, že budeme hrať opäť spolu a dúfam, že sa nám bude dariť tak ako predtým," povedal pred zápasom proti Anaheimu kapitán Suzuki. 

Trojica zaznamenala sedem bodov. Slafkovský mal dve asistencie, Suzuki gól a asistenciu a Caufield strelil dva góly a na jeden prihral. 

Prvý útok Montrealu síce v zápase nemal z pohľadu pokročilých štatistík navrch, no bol mimoriadne efektívny. 

Pri hre piatich proti piatim mal horšie čísla v ukazovateli Corsi (16:18) a prehral aj súboj v počte striel na bránku (4:10). Napriek tomu sa prvý útok postaral o tri góly, keď dokázal naplno využiť svoje šance.

Slafkovský strávil na ľade 21 minút a 13 sekúnd. Bol druhým najčastejšie využívaným útočníkom Canadiens. 

Okrem dvoch asistencií si pripísal jednu strelu na bránku a jeden blok. 

V 61 dueloch prebiehajúcej sezóny nazbieral už 49 bodov (21+28) a len dva potrebuje na to, aby vyrovnal svoje maximum z uplynulého ročníka

St. Louis: Strelili sme si do nohy

Montreal viedol v závere zápasu 5:4, no vyrovnávajúci gól inkasoval v záverečnej minúte. V šiestej sérii rozhodol o výhre Anaheimu Alexander Killorn.

Canadiens stratili vedenie v zápasu už niekoľkýkrát v tejto sezóne. „Opäť sme si strelili do nohy," vyhlásil tréner St. Louis. 

„Začína sa to stávať naším zvykom. Sme tvrdohlaví, robíme príliš veľa strát puku. A proti tímu s takou rýchlosťou a zručnosťami za to jednoducho zaplatíte.“ 

Montreal police olympiáde prehral štyri z piatich zápasov. V tabuľke Východnej konferencie mu patrí 5. miesto a drží si postupové miesto do play-off. 

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

