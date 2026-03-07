Slafkovský mohol byť hrdinom. Prvý útok strieľal góly, ale Montreal si opäť strelil do nohy

V piatok sa v NHL uskutočnila uzávierka prestupov pre sezónu 2025/26. Jedným z viacerých klubov, ktorých sa príliš nedotkla, bol Montreal.
Hráči Canadiens verili, že vedenie tímu pred uzávierkou prestupov výraznejšie nezasiahne do kádra. Veria totiž, že majú kvalitu na postup do play-off a že tam môžu prekvapiť.
Situácia v tíme potešila aj Juraja Slafkovského. „Všetci sme čakali, čo sa stane, ale napokon sa nič nestalo. Máme skvelú partiu a sme pripravení ísť ďalej," povedal pre televíziu RDS pred zápasom proti Anaheimu.
Montreal stretnutie prehral 5:6 po samostatných nájazdoch.
Hoci Slafkovský zaznamenal proti Ducks dve asistencie, dôležitejšia správa z tohto zápasu bola, že Slafkovský sa vrátil do prvého útoku k Nickovi Suzukimu a Coleovi Caufieldovi.
Mohol byť hrdinom
Slafkovský dve asistencie zaznamenal ešte v prvej tretine v rozmedzí dve a pol minúty.
Prvýkrát v zápase bodoval už po 61 sekundách. V útočnom pásme zachytil rozohrávku Anaheimu, posunul puk Caufieldovi a ten našiel Suzukiho.
VIDEO: Asistencia Juraja Slafkovského
Druhý bod získal Slafkovský v štvrtej minúte. Počas presilovej hry obišiel brániaceho hráča Ducks a prihrávkou vysunul obrancu Lanea Hutsona, ktorý zvýšil na 2:1.
VIDEO: Druhá asistencia Juraja Slafkovského
Pre Slafkovského to bol viacbodový zápasov od 29. januára, prvý od olympijských hier.
Zápas dospel až do predĺženia, v ktorom Slafkovský mohol rozhodnúť o dvoch bodoch pre Montreal. V súboji proti brankárovi Lukášovi Dostálovi ale neuspel.
Na samostatné nájazdy nastúpili Caufield, Suzuki, Dach, Demidov, Hutson a Kapanen, presadil sa iba ruský útočník.
Boli efektívni
Slafkovský hral v prvej formácii od začiatku sezóny. Tréner Martin St. Louis po 19 zápasoch sezóny spravil zmenu – do prvého útoku poslal Zacharyho Bolduca a Slafkovského presunul do druhého útoku k Oliverovi Kapanenovi a Ivanovi Demidovovi.
Zmena trvala len sedem zápasov, v ďalších troch už bol Slafkovský naspäť v prvom útoku, pretože ten bez neho nefungoval.
Zmena ale opäť vydržala iba tri zápasy. Slafkovský potom hral v druhom útoku až doteraz.
So Suzukim a Caufieldom nehral takmer tri mesiace. Predošlý zápas v prvej formácii odohral Slafkovský 10. decembra.
V úvodných 29 zápasoch sezóny nazbieral Slafkovský 16 bodov za deväť gólov a sedem asistencií.
Počas pôsobenia v druhom útoku vedľa Demidova a Kapanena od 10. decembra zaznamenal 31 bodov (12+19) v 31 zápasoch.
Po olympiáde sa ale trojici Slafkovský - Demidov - Kapanen príliš nedarilo, navyše Montreal dva z troch zápasov prehral.
Expert kanadskej televízie RDS Marc Denis k hre Slafkovského poznamenal, že „od olympiády si v jeho hre všimol zlé návyky".
VIDEO: Zostrih zápasu Montreal - Anaheim
„Je skvelé, že sa vracia k nám. Darilo sa nám spolu a v uplynulých mesiacoch sme videli, že rastie, aj keď hral v druhej formácii. Teším sa, že budeme hrať opäť spolu a dúfam, že sa nám bude dariť tak ako predtým," povedal pred zápasom proti Anaheimu kapitán Suzuki.
Trojica zaznamenala sedem bodov. Slafkovský mal dve asistencie, Suzuki gól a asistenciu a Caufield strelil dva góly a na jeden prihral.
Prvý útok Montrealu síce v zápase nemal z pohľadu pokročilých štatistík navrch, no bol mimoriadne efektívny.
Pri hre piatich proti piatim mal horšie čísla v ukazovateli Corsi (16:18) a prehral aj súboj v počte striel na bránku (4:10). Napriek tomu sa prvý útok postaral o tri góly, keď dokázal naplno využiť svoje šance.
Slafkovský strávil na ľade 21 minút a 13 sekúnd. Bol druhým najčastejšie využívaným útočníkom Canadiens.
Okrem dvoch asistencií si pripísal jednu strelu na bránku a jeden blok.
V 61 dueloch prebiehajúcej sezóny nazbieral už 49 bodov (21+28) a len dva potrebuje na to, aby vyrovnal svoje maximum z uplynulého ročníka
St. Louis: Strelili sme si do nohy
Montreal viedol v závere zápasu 5:4, no vyrovnávajúci gól inkasoval v záverečnej minúte. V šiestej sérii rozhodol o výhre Anaheimu Alexander Killorn.
Canadiens stratili vedenie v zápasu už niekoľkýkrát v tejto sezóne. „Opäť sme si strelili do nohy," vyhlásil tréner St. Louis.
„Začína sa to stávať naším zvykom. Sme tvrdohlaví, robíme príliš veľa strát puku. A proti tímu s takou rýchlosťou a zručnosťami za to jednoducho zaplatíte.“
Montreal police olympiáde prehral štyri z piatich zápasov. V tabuľke Východnej konferencie mu patrí 5. miesto a drží si postupové miesto do play-off.
