ONLINE: MFK Zemplín Michalovce - ŠK Slovan Bratislava dnes, Niké liga LIVE (skupina o titul - 1. kolo)

Futbalisti MFK Zemplín Michalovce a ŠK Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 1. kola skupiny o titul Niké ligy v ročníku 2025/2026.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MFK Zemplín Michalovce - ŠK Slovan Bratislava dnes (Niké liga LIVE, skupina o titul, 1. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Slovan je aktuálne prvý, na konte má 46 bodov, čo je o tri viac, ako má Dunajská Streda. Belasí v minulom kole zdolali Trnavu 4:0. Dva góly strelil Šporar, po jednom presnom zásahu pridali Barseghjan a Marcelli.
Michalovciam patrí 6. priečka, doposiaľ nazbierali 29 bodov. Na piatu Podbrezovú strácajú sedem bodov. Michalovčania na jar dvakrát prehrali, raz remizovali a jedenkrát sa tešili z víťazstva. V minulom kole podľahli doma Košiciam 0:2.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Skupina o udržanie sa:
