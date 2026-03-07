ONLINE: MFK Zemplín Michalovce - ŠK Slovan Bratislava dnes, Niké liga LIVE (skupina o titul - 1. kolo)

Sportnet|7. mar 2026 o 12:30
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 1. kola skupiny o titul Niké ligy: MFK Zemplín Michalovce - ŠK Slovan Bratislava.

Futbalisti MFK Zemplín Michalovce a ŠK Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 1. kola skupiny o titul Niké ligy v ročníku 2025/2026.

Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Niké liga - skupina o titul  2025/2026
07.03.2026 o 15:30
1. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Začína sa nadstavbová časť Niké ligy. V skupine o titul na seba narazia Zemplín Michalovce a Slovan Bratislava. Úvodný výkop je naplánovaný na 18:00.

Slovan je aktuálne prvý, na konte má 46 bodov, čo je o tri viac, ako má Dunajská Streda. Belasí v minulom kole zdolali Trnavu 4:0. Dva góly strelil Šporar, po jednom presnom zásahu pridali Barseghjan a Marcelli.

Michalovciam patrí 6. priečka, doposiaľ nazbierali 29 bodov. Na piatu Podbrezovú strácajú sedem bodov. Michalovčania na jar dvakrát prehrali, raz remizovali a jedenkrát sa tešili z víťazstva. V minulom kole podľahli doma Košiciam 0:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
22
14
4
4
47:30
46
V
R
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
22
12
7
3
39:20
43
R
V
R
P
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
22
11
7
4
45:27
40
R
R
R
V
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
22
11
4
7
35:28
37
P
P
R
R
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
22
11
3
8
46:29
36
V
V
V
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
22
8
5
9
32:36
29
P
V
P
R
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
22
6
7
9
24:34
25
R
R
P
V
R
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
22
7
3
12
18:37
24
V
P
V
P
R
3
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
22
7
3
12
35:42
24
V
R
V
V
V
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
22
5
7
10
24:34
22
R
R
R
P
P
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
22
4
9
9
22:35
21
P
R
P
P
P
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
22
3
7
12
20:35
16
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

