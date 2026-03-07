Bátovská Fialková bola na trati najrýchlejšia: Predbiehala som, čo sa dalo

Slovenské biatlonistky nadviazali vo fínskom Kontiolahti na vydarené vytrvalostné preteky.
V sobotných pretekoch s hromadným štartom obsadila Paulína Bátovská Fialková ôsme miesto a opäť patrila medzi najrýchlejšie na trati.
„Je dôležité, aby teraz Paulína vedela rýchle nohy využiť. Prajem jej, aby kariéru ukončila s dobrým pocitom,“ uviedla v štúdiu STVR bývalá biatlonistka Ivona Zvaríková.
Pre Emu Kapustovú to bola premiéra v tejto disciplíne na podujatí Svetového pohára. Dvadsaťtriročná Slovenka skončila na 27. mieste.
Na dve slovenské reprezentantky v elitných pretekoch čakalo Slovensko už od majstrovstiev sveta 2020 v Anterselve, kde štartovali obe sestry Fialkové.
Náročná trať vo Fínsku
Podľa expertky STVR patrí trať v Kontiolahti medzi najťažšie v kalendári Svetového pohára.
„Vo Fínsku je jedna z najnáročnejších tratí. Sú tu dlhé stúpania aj technické zjazdy, ale sneh je tvrdý a premrznutý, takže podmienky boli veľmi dobré,“ vysvetlila Zvaríková.
Tréner Martin Bajčičák pripomenul, že slovenským biatlonistkám sa vo Fínsku podarilo napraviť chuť po zimných olympijských hrách.
„Paulína získala vo vytrvalostných pretekoch pódium a Ema prekvapila šestnástym miestom. Je škoda, že to takto nevyšlo aj na olympiáde, ale aj toto je pre tím určite povzbudenie,“ povedal pred pretekmi s hromadným štartom.
Opäť medzi najrýchlejšími
Bátovská Fialková vstúpila do pretekov medzi najlepšími a na prvú streľbu prišla na šiestej pozícii. Hneď úvodná rana však skončila mimo terča a po trestnom kole sa prepadla na 21. miesto.
„Každé trestné kolo je v takto nabitých pretekoch veľký problém. Paulína musela už po prvej streľbe veľa doťahovať,“ povedala bývalá biatlonistka.
Na trati však opäť ukázala výbornú formu. V druhom kole mala druhý najrýchlejší čas a postupne sa prepracovala späť do popredia.
Po čistej druhej streľbe sa posunula na siedme miesto a v ďalšom okruhu sa dotiahla až k vedúcej skupine. Podľa Zvaríkovej bolo vidieť, že Slovenka je na lyžiach veľmi silná.
„Bola veľmi dynamická a v každom kole dokázala predbiehať súperky,“ hodnotila.
Kolízia na strelnici
Na prvej stojke síce raz minula, no stále zostávala v početnej skupine bojujúcej o pódiové priečky.
Krátko po tretej streľbe sa navyše dostala do nepríjemnej situácie, keď sa pri vchádzaní do trestného kola takmer zrazila so Švédkou Elvirou Öbergovou. Tá však mala prednosť, keďže z neho práve vychádzala.
„Uff, to bolo tesné,“ vykríkla Zvaríková.
Rozhodujúca bola posledná streľba. Slovenská biatlonistka minula raz a po trestnom kole vybiehala na trať z trinástej pozície.
V záverečnom okruhu však opäť ukázala svoju silu a postupne sa prebojovala až na ôsme miesto. Na trati bola pritom najrýchlejšia zo všetkých pretekárok.
„Dnes to už boli kontaktné preteky a na strelnici bol tlak väčší. Vo vytrvalostných pretekoch si každý strieľa viac-menej vo svojej pohode, tu je konkurencia cítiť. Ani ja som nezvládla položky čisto,“ povedala pre STVR.
„Na trati som sa snažila predbiehať, čo to šlo, a vďaka tomu je z toho prvá desiatka. Na strelnici sa však chcelo minimálne o jednu chybu menej.“
Zvaríková vyzdvihla najmä jej výkon v poslednom kole.
„Z trinásteho miesta po streľbe sa dokázala dostať na ôsme. Na trati bola opäť najrýchlejšia a bolo vidieť, že mala dostatok síl.“
Cenné skúsenosti
Kapustová nastupovala do pretekov s vedomím, že na trati bude patriť medzi pomalšie pretekárky. Spolu s trénermi preto zvolila taktiku pokojného tempa a maximálnej koncentrácie na streľbe.
Úvodnú položku zvládla bez chyby a po prvej streľbe sa pohybovala na 22. priečke. Rovnaký výsledok zopakovala aj na druhej ležke a stále zostávala v hre o veľmi slušný výsledok.
Po troch čistých položkách bola jej strata na čelo iba niečo vyše minúty.
Na záverečnej stojke však jeden terč predsa len zostal stáť. Kapustová vybiehala zo strelnice na 24. pozícii a v poslednom kole ešte zviedla súboj s Rakúšankou Lisou Hauserovou. Napokon obsadila 27. miesto so stratou 1:53 minúty.
„Bola tam u mňa nervozita. Vedela som, že je to najlepšia tridsiatka a momentálne nemám formu, aby som s nimi držala tempo vpredu,“ priznala.
„Stavila som preto skôr na pokojnejšiu streľbu. Vedela som, že keď budú nuly, môžem sa pohybovať na pekných miestach.“