Zmena taktiky na finále nestačila. Tlačil som na pílu, no urobil veľké chyby, vraví Jány

Jeden zo širších favoritov na cenný kov nepodal najlepší výkon a napokon sa do finálovej časti pre najlepších osem strelcov nedostal.

PARÍŽ. Slovenský reprezentant v športovej streľbe Patrik Jány má za sebou kvalifikáciu vzduchovej pušky na 10 m na OH v Paríži 2024.

Nebyť tých chýb, tak by som bol o dosť bližšie k bránam finále. Dosť ma to mrzí, ale už s tým veľa nespravím," povedal Jány pre STVR.

"Nejaký bodík tam ešte mohol byť. Začiatok bol ťažší. Vedel som, že nestrieľam zle, ale tušil som, že čo sa týka priemeru to nestačí na finálovú osmičku.

Streľba Patrika Jányho v kvalifikácii vzduchovej pušky na 10 metrov na OH 2024. (Autor: Olympics.com)

Iba pri 38. terči sa mu podarilo dosiahnuť maximálne skóre 10,9 bodu, ale následným výstrelom za 9,8 sa výrazne prepadol vo výsledkovej listine. Bol to jeden z troch výstrelov s hodnotou menej ako 10.

"Boli to moje veľké chyby. Pri tom 39. terči som jasne videl, že tá rana išla mimo. Snažil som sa to nejako dotiahnuť, padli mi nejaké vysoké desiatky, ale chýbala mi dlhšia séria, ktorá by ma posunula vyššie.

Snažil som sa to nejako dotlačiť aj nasilu, ale vyšli z toho veľké chyby, čo hnevalo," uviedol člen VŠC Dukla Banská Bystrica.