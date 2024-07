Mintálová predviedla čistú jazdu, s prehľadom postúpila do finále

PARÍŽ. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Eliška Mintálová nebude chýbať v nedeľňajšom večernom finále na OH 2024 v Paríži .

V disciplíne štartovalo 22 pretekárov. Do finále postúpilo desať najlepších slalomárok.

„Po prvej rozjazde sme s trénerom zhodnotili, že treba šetriť sily na zajtrajšie semifinále a v druhej jazde som príliš netlačila. Bola to iba povinná jazda, v ktorej som chcela vylepšiť nejaké úseky,“ uviedla dvadsaťpäťročná slovenská reprezentantka pre STVR.

Mintálová postúpila do semifinále z deviateho miesta po rozjazdách. Účasť si zabezpečila už po prvej jazde, keď skončila na treťom mieste.

Fotogaléria: Eliška Mintálová na OH 2024 v Paríži (semifinále)

Drobné zaváhanie

Trať bola technicky náročne postavená, najmä úseky v bránach 6, 7, 8 a 15, 16, 17.

Mintálová v prvom kritickom úseku stratila, ale po jednoduchej chybe sa dokázala skoncentrovať a zrýchlila.

„Nie je to nič hrozné, čo by sa nedalo dobehnúť. Strata nebola veľká. Drží si tempo a má dynamiku. To je dôležité,“ reagoval spolukomentátor STVR a bývalý kanoista Tomáš Kučera.