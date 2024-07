Triebeľová vzdorovala favoritke, na olympiáde však končí už v prvom kole

Dokázala sa rýchlo otriasť a vzápätí zatlačila súperku do rohu. Dos Santosová si trpezlivo čakala na vhodné pozície na útok a triafala 23-ročnú Slovenku presne do brady. Prvé kolo zhodnotili všetci piati rozhodcovia 10:9 pre Mozambijčanku.

PARÍŽ. Slovenská boxerka Jessica Triebeľová vypadla na OH 2024 v Paríži v úvodnom kole. V kategórii do 66 kg prehrala so štvrťfinalistkou z OH 2020 Alcinde Lucas dos Santosovou z Mozambiku 0:5.

Aj 2. kolo začala Triebeľová zostra a zaskočila protivníčku odvážnou kombináciou. Potom nasledovali ostré otvorené výmeny, počas ktorých si obe boxerky rozdávali údery pravačkou.

Druhé kolo malo vyrovnaný priebeh, no víťazstvo priznal Triebeľovej iba jeden rozhodca. V treťom sa dos Santosová, vedomá si svojho náskoku, vyhýbala akcii a len čakala na správne príležitosti.

Slovenka bojovala až do samého konca, ale v závere ešte inkasovala jeden tvrdý úder. Aj v tomto kole prisúdili víťazstvo Mozambijčanke všetci piati rozhodcovia.

Dos Santosová tak potvrdila úlohy favoritky. V zbierke má titul vicemajsterky sveta, do Paríža sa prebojovala ako víťazka africkej kvalifikácie. V 2. kole ju čaká Číňanka Jang Liou.

"Premiéra bola určite náročná, prvé zápasy vedia potrápiť. Súperka bola skúsená so silnými údermi, to bola jej silná stránka. Jej výhoda boli aj dlhšie ruky a tak bolo náročné sa k nej dostať. Taktika mi vyšla, aj keď to bolo náročnejšie. Dala som však do toho všetko a som so sebou spokojná," povedala Triebeľová po zápase.