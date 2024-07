ONLINE: Olympiáda Paríž 2024 dnes LIVE. Sledujte dianie súťažného dňa 2 (nedeľa, 28. júl)

Basketbal

11:00 Južný Sudán – Portoriko (muži, skupina C)

13:30 Španielsko – Čína (ženy, skupina A)

17:15 Srbsko – USA (muži, skupina C)

21:00 Srbsko – Portoriko (ženy, skupina A)



Bedminton

8:30–22:00 dvojhra žien, dvojhra mužov, štvorhra žien, štvorhra mužov, zmiešaná štvorhra (základné skupiny)



Box

11:00 a 15:30 muži do 57 kg (1. kolo)

11:16, 15:46 a 20:00 muži do 71 kg (1. kolo)

11:48 muži do 92 kg (1. kolo)

12:20, 16:50 a 21:04 ženy do 50 kg (1. kolo)

12:52, 17:22 a 21:36 ženy do 66 kg (1. kolo) Jessica Triebeľová 21.52 h

16:02 a 20:16 muži do 92 kg (osemfinále)



Džudo

10:00, 10:28, 12:20, 13:16 a 16:00 muži do 66 kg (jednotlivé kolá)

10:00, 10:28, 12:20, 13:16 a 16:34 ženy do 52 kg (jednotlivé kolá)

17:18 muži do 66 kg (o 3. miesto)

17:38 muži do 66 kg (finále)

17:49 ženy do 52 kg (o 3. miesto)

18:09 ženy do 52 kg (finále)



Futbal

17:00 Brazília – Japonsko (ženy, skupina C)

17:00 Nový Zéland – Kolumbia (ženy, skupina A)

19:00 Španielsko – Nigéria (ženy, skupina C)

19:00 Austrália – Zambia (ženy, skupina B)

21:00 Francúzsko – Kanada (ženy, skupina A)

21:00 USA – Nemecko (ženy, skupina B)



Hádzaná

9:00 Brazília – Maďarsko (ženy, skupina B)

11:00 Južná Kórea – Slovinsko (ženy, skupina A)

14:00 Švédsko – Nemecko (ženy, skupina A)

16:00 Dánsko – Nórsko (ženy, skupina A)

19:00 Angola – Španielsko (ženy, skupina B)

21:00 Francúzsko – Holandsko (ženy, skupina B)



Horská cyklistika

14:10 cross-country žien



Jachting

windsurfing žien (jazdy 1–4)

windsurfing mužov (jazdy 1–4) Róbert Kubín 12.33 h

skiff žien (jazdy 1–3)

skiff mužov (jazdy 1–3)



Jazdectvo

10:30 military (cross-country)



Lukostreľba

9:30, 14:15 a 15:47 družstvá žien (jednotlivé kolá)

16:48 družstvá žien (o 3. miesto)

17:11 družstvá žien (finále)



Plávanie

11:00 200 m voľný spôsob mužov (rozplavby)

11:00 400 m polohové preteky mužov (rozplavby)

11:00 100 m prsia žien (rozplavby)

11:00 100 m znak mužov (rozplavby)

11:00 200 m voľný spôsob žien (rozplavby)

20:30 400 m polohové preteky mužov (semifinále)

20:45 100 m motýlik žien (finále)

20:51 200 m voľný spôsob mužov (semifinále)

21:15 100 m prsia žien (semifinále)

21:37 100 m znak mužov (semifinále)

21:54 100 m prsia mužov (finále)

22:00 200 m voľný spôsob žien (semifinále)



Plážový volejbal

9:00–22:00 základné skupiny žien a mužov



Pozemný hokej

10:00 Belgicko – Čína (ženy, skupina A)

10:30 Nemecko – Japonsko (ženy, skupina A)

12:45 Austrália – Južná Afrika (ženy, skupina B)

13:15 Veľká Británia – Španielsko (ženy, skupina B)

17:00 Nemecko – Španielsko (muži, skupina A)

17:30 Belgicko – Nový Zéland (muži, skupina B)

19:45 Holandsko – Francúzsko (muži, skupina A)

20:15 Južná Afrika – Veľká Británia (muži, skupina A)



Ragby (7 hráčov)

15:30 Írsko – Veľká Británia (ženy, skupina B)

16:00 Austrália – Južná Afrika (ženy, skupina B)

16:30 USA – Japonsko (ženy, skupina C)

17:00 Francúzsko – Brazília (ženy, skupina C)

17:30 Fidži – Kanada (ženy, skupina A)

18:00 Nový Zéland – Čína (ženy, skupina A)

19:00 Írsko – Južná Afrika (ženy, skupina B)

19:30 Austrália – Veľká Británia (ženy, skupina B)

20:00 USA – Brazília (ženy, skupina C)

20:30 Francúzsko – Japonsko (ženy, skupina C)

21:00 Fidži – Čína (ženy, skupina A)

21:30 Nový Zéland – Kanada (ženy, skupina A)



Skejtbording

12:00 street žien (kvalifikácia)

17:00 street žien (finále)



Stolný tenis

10:00 dvojhra mužov a žien (1. kolo) Jang Wang 10.45 h

16:00 zmiešaná štvorhra (štvrťfinále)

20:00 dvojhra mužov a žien (1. kolo)



Streľba

9:15 vzduchová puška žien (kvalifikácia)

9:30 vzduchová pištoľ mužov (finále)

11:15 vzduchová puška mužov (kvalifikácia) Patrik Jány

12:00 vzduchová pištoľ žien (finále)



Surfing

19:00 ženy (2. kolo)

23:48 muži (2. kolo)



Šerm

9:30, 10:25, 14:05, 15:55 a 19:00 fleret žien (jednotlivé kolá)

10:00, 12:25, 15:05, 16:25 a 20:00 kord mužov (jednotlivé kolá)

20:50 fleret žien (o 3. miesto)

21:20 kord mužov (o 3. miesto)

21:45 fleret žien (finále)

22:15 kord mužov (finále)



Športová gymnastika

9:30–21:10 kvalifikácia žien



Tenis

12:00 dvojhra žien (1. kolo) Anna Karolína Schmiedlová (3. zápas na kurte 11)

12:00 dvojhra mužov (1. kolo)

12:00 štvorhra žien (1. kolo)

12:00 štvorhra mužov (1. kolo)

19:00 dvojhra žien (1. kolo)

19:00 dvojhra mužov (1. kolo)

19:00 štvorhra žien (1. kolo)

19:00 štvorhra mužov (1. kolo)



Veslovanie

9:00 skif žien (opravy)

9:36 skif mužov (opravy)

10:10 dvojskif žien (opravy)

10:20 dvojskif mužů (opravy)

10:30 dvojka bez kormidelníka žien (rozjazdy)

11:00 dvojka bez kormidelníka mužov (rozjazdy)

11:30 dvojskif ľahkých váh žien (rozjazdy)

12:00 dvojskif ľahkých váh mužov (rozjazdy)

12:30 štvorka bez kormidelníka žien (rozjazdy)

12:50 štvorka bez kormidelníka mužov (rozjazdy)



Vodné pólo

10:30 Austrália – Španielsko (muži, skupina B)

12:05 Srbsko – Japonsko (muži, skupina B)

15:00 Taliansko – USA (muži, skupina A)

16:35 Chorvátsko – Čierna Hora (muži, skupina A)

19:30 Francúzsko – Maďarsko (muži, skupina B)

20:05 Rumunsko – Grécko (muži, skupina A)



Vodný slalom

15:30 K1 žien (semifinále) Eliška Mintálová

17:45 K1 žien (finále)



Volejbal

9:00 Taliansko – Dominikánska republika (ženy, skupina C)

13:00 Poľsko – Japonsko (ženy, skupina B)

17:00 Francúzsko – Srbsko (muži, skupina A)

21:00 Slovinsko – Kanada (muži, skupina A)