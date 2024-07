Mintálovej bolo do plaču: Obetovala som tomu všetko a nevyšlo to

Do finále postúpila šiestym najlepším časom, v ňom však spravila ťuk už na prvej bránke. Bila sa do poslednej bránky, no jej odstup na fenomén tohto športu Jessicu Foxovú bol priveľký.

Ako ste videli finálovú jazdu?

Hneď tam bol dotyk na prvej bráne, čo nepotešilo, ale udržala som nervy na uzde. Prvá časť mi úplne nevyšla, tam ma zastavil aj valček. Ale do šiestej brány som spravila krásne tú „erku“, previezla som sa do brány, skĺzlo mi to až do tej ďalšej pasáže, kde je prejazd do protichodnej brány.

Tam ma žiaľ spláchlo opäť, to ma najviac mrzí, lebo to sa stalo aj v semifinále a nevyvarovala som sa rovnakej chybe. Potom som si dovolila ísť ďalšiu kombináciu na „po“, čo žiadna ďalšia kajakárka neprešla, a veľmi ma teší, že to vyšlo. No výsledok je taký, aký je a s ním určite nie som spokojná.

Aká bola vaša prvá myšlienka pri prejazde cieľom?

Veľké sklamanie. Každý túži po olympijskej medaile. Obetovala som tomu všetko a nevyšlo to.