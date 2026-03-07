ONLINE: MŠK Žilina - FC Spartak Trnava dnes, Niké liga LIVE (skupina o titul - 1. kolo)

Futbalisti MŠK Žilina a FC Spartak Trnava dnes hrajú zápas 1. kola skupiny o titul Niké ligy v ročníku 2025/2026.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MŠK Žilina - FC Spartak Trnava dnes (Niké liga LIVE, skupina o titul, 1. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Žiline patrí po základnej časti Niké ligy tretia priečka tabuľky so ziskom 40 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Pavla Staňa remizovali na domácom trávniku s Dunajskou Stredou 0:0. Najlepším strelcom Žiliny je Michal Faško, ktorý má na svojom konte 13 gólov, za čo mu patrí i post najlepšieho kanoniera celej súťaže.
Trnave patrí v tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné štvrté miesto so ziskom 37 bodov. Zverenci trénera Antonia Muňoza v poslednom doterajšom zápase prehrali v derby v Bratislave so Slovanom vysoko 0:4. Najlepším strelcom tímu je Abdulrahman Taiwo, ktorý má na svojom konte 6 gólov.
Zápas sa pod Dubňom začína o 18:00, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Skupina o udržanie sa:
