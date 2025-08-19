Rozprávkové peniaze, ale aj ostrá kritika. Na US Open chcú mať z mixu atraktívnu šou

NEW YORK. Tradičná zmiešaná štvorhra na grandslamovom tenisovom turnaji US Open dostáva nový kabát. Tento rok sa namiesto klasického formátu počas hlavného turnaja odohrá počas Fan Weeku, skrátená na iba dva dni a s výrazne vyššími odmenami pre víťazov.
Zmeny majú prilákať širšie publikum a špičkových hráčov, no vyvolali kritiku špecialistov a otázniky nad účasťou hviezd ako Sinner, Alcaraz či Swiateková.
Namiesto toho, aby sa uskutočnili paralelne so singlovými aj deblovými zápasmi, odohrajú zápasy mixu počas Fan Weeku, týždeň pred začiatkom hlavného turnaja.
Z tohto dôvodu bola súťaž skrátená na len dva hracie dni a namiesto tradičných 32 párov nastúpi iba 16.
Prvý deň sa odohrajú zápasy prvého a druhého kola, druhý deň sú na programe semifinále a finále.
Aby hráči zvládli dva zápasy denne, organizátori skrátili aj samotné zápasy – hrať sa bude na štyri víťazné gemy bez výhod, s výnimkou finále, ktoré zostáva klasické na šesť víťazných gemov.
Podľa Lewa Sherra, riaditeľa USTA, organizátora US Open, je zmiešaná štvorhra pre širšie publikum nevýrazná a museli ju zatraktívniť.
Hlavným lákadlom je účasť najlepších singlistov, ktorých sa organizátori snažili prilákať prémiou milión dolárov pre víťazov – vlani si šampióni odniesli 170 000 dolárov.
Kritika špecialistov
Na zmeny sa spustila vlna kritiky, najmä od špecialistov na štvorhru. Obhajcovia z minulého roka, Sara Erraniová a Andrea Vavassori, označili nový formát za pseudo-exhibíciu, zameranú skôr na šou než na športovú stránku.
Taliansky pár je pritom jediný klasický deblový tím, ktorý sa do turnaja dostal – a aj ten potreboval voľnú kartu.
Voľnú kartu nakoniec potrebovala aj Kateřina Siniaková, wimbledonská víťazka miešanej štvorhry.
Do súťaže sa dostala po boku Jannika Sinnera, pôvodne sa však uchádzala o miesto s deblovou jednotkou, Salvadorčanom Marcelom Arévalom.
„Keď sa dve svetové jednotky vo štvorhre nedostanú na turnaj, niet čo dodať,“ komentovala Siniaková pre Canal+.
Otázniky nad hviezdami
Siniaková si však stále nemôže byť istá ohľadom svojho deblového parťáka. Nad Sinnerom rovnako ako nad Igou Swiatekovou či Carlosom Alcarazom visí otáznik.
Muži už majú za sebou finále v Cincinnati, ktoré skončilo po iba 23 minútach po skreči Taliana. Poľka zvíťazila vo finále v noci z pondelka na utorok.
Všetci traja by mali prvý zápas absolvovať už v stredu večer. Posledná zo štvorice finalistov, Jasmine Paoliniová, sa už z turnaja odhlásila.
„Ospravedlňujem sa, Lorenzo, hádam dostaneme takú šancu aj na budúci rok,“ odkázala Talianka Lorenzovi Musettimu, s ktorým mala nastúpiť.
Organizátori si to urobili po svojom
„Som poctená, že ma oslovili na účasť. Bude to zábava a fanúšikovia si to určite užijú. Ale spôsob, akým to oznámili, mi úplne v poriadku neprišiel,“ povedala Jessica Pegulová, členka hráčskeho výboru WTA.
Američanka nastúpi do turnaja ako nasadená jednotka s Jackom Draperom.
„Mali sme pocit, že organizátori si to spravili po svojom, formát zmenili bez toho, aby o tom informovali hráčov.
Nezaujímalo ich, čo si myslíme, nepýtali sa na náš názor, ako by to mohlo fungovať lepšie. Myslím, že keby bola lepšia komunikácia, reakcie by boli oveľa pokojnejšie a menej chaotické,“ pokračovala Pegulová.
Do turnaja sa prihlásil aj Novak Djokovič, ktorý bude hrať so srbskou hráčkou Olgou Danilovič.
„Viem, že názor na turnaj je rozdelený. Chápem argumenty na oboch stranách. Ale toto je v rukách USTA. Oni robia rozhodnutia, ja si to chcem iba užiť,“ povedal srbský rekordér.
Autor píše pre portál tbtennis.cz