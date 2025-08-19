Sinner bol ďalšia obeť. Niečo sa musí zmeniť, hráči sú unavení na smrť, vraví Španiel

BRATISLAVA. Tisíce tenisových fanúšikov si naraz smutne povzdychli. V Cincinnati sa tešili na ďalší súboj dvoch najlepších hráčov súčasnosti, no domov odchádzali sklamaní a bez očakávaného športového zážitku.
Tenisoví experti vo svojich analýzach odhadovali, čo môže vo finále rozhodnúť, no napokon sa zápas o cennú trofej zmenil na 23-minútové trápenie.
Talian Jannik Sinner prišiel o 12-zápasovú víťaznú sériu po tom, čo za stavu 0:5 v úvodnom sete skrečoval duel so Španielom Carlosom Alcarazom.
"Toto nikto nečakal. Bol to zápas, na ktorý sa všetci tešili a Alcaraz ho takto určite vyhrať nechcel. Je to smutné zakončenie turnaja. Možno aj záverečný ceremoniál bude trvať dlhšie," vravel komentátor Jakub Vančura.
Reč tela hovorila za všetko
Pred finále bol v pozícii mierneho favorita Sinner. Na ceste do finále nemal najmenšie problémy. Nestratil ani set, nečelil hráčovi z top 25 a po prvom servise získal v piatich dueloch až 88,8 percenta loptičiek.
Už prvý gem však naznačil, že niečo nie je v poriadku.
Samozrejme, aj svetovej jednotke sa stane, že pri vlastnom podaní prehrá gem na nulu, no Sinner bol strnulý, nestíhal a z toho robil nevynútené chyby.
Nakoniec sa ukázalo, že nešlo o prespaný úvod finále, ale dôsledok zdravotných problémov. Talian sa už v nedeľu necítil dobre a jeho stav sa ešte zhoršil.
Po dvojchybe, ktorou upravil skóre na 0:5, si zavolal fyzioterapeutov, s ktorými prehodil zopár slov. Z jeho úst zaznelo, že to vyskúšal, ale nemôže pokračovať.
Cítil sa veľmi zle, slabý a na kurte sa nedokázal dostatočne pohybovať. Tenisti si často pri podobných slabostiach vypýtajú tabletku a snažia sa prebudiť organizmus, no Sinner finále predčasne ukončil.
"Od začiatku finále boli evidentné fyzické problémy svetovej jednotky. Bol nepresný v úderoch, ktoré zahráva s chirurgickou presnosťou a predovšetkým reč jeho tela hovorila za všetko," píše La Gazzetta dello Sport.
Francúz na kurte skolaboval
Sinner si prebral trofej pre zdolaného finalistu, hoci v tom čase by už zrejme radšej na kurte nebol. Zvyčajne najskôr gratuluje súperovi, no tentokrát svoje prvé slová adresoval fanúšikom na tribúnach.
"Veľmi ma mrzí, že som vás sklamal. Necítil som sa dobre, v noci sa to ešte zhoršilo a hoci som sa snažil, dnes som vám nemohol ukázať viac.
Som naozaj sklamaný, pretože mnohí z vás v pondelok pracujete alebo máte iné starosti a napriek tomu ste prišli sem," ospravedlňoval sa Sinner.
VIDEO: Zostrih zápasu Carlos Alcaraz - Jannik Sinner
Na zdravotnom stave Taliana sa zrejme podpísali horúčavy, ktoré panujú v štáte Ohio v kombinácii s vysokou vlhkosťou vzduchu. Ani zďaleka nebol prvým hráčom, ktorý mal na turnaji zdravotné problémy.
Okrem neho skrečovalo svoj zápas v Cincinnati ďalší sedem tenistov. Francúz Arthur Rinderknech dokonca na kurte odpadol a potreboval pomoc lekárov.
Český tenista Jakub Menšík mal žalúdočné problémy a počas zápasu mu došla energia. "Nebolo to príjemné. Snažil som sa zo všetkých síl, ale bol som úplne vyčerpaný. Teraz sa sústredím na dobitie energie pred US Open," uviedol.
Po 23-minútovom finále na sociálnej sieti X apeloval na zmenu aj Alejandro Davidovich Fokina, ktorý takisto predčasne odstúpil z turnaja.
"Toľko skrečov... hráči sú unavení na smrť. Niečo sa musí zmeniť," napísal Španiel, ktorý tiež zdôraznil náročnosť zámorského turné Toronto - Cincinnati.
Obavy pred US Open
Nečakané rozuzlenie vyvoláva obavy o Sinnerove zdravie pred grandslamovým US Open. V New Yorku sa turnaje vo dvojhrách začínajú v nedeľu.
Už v utorok a v stredu sú na programe zápasy zmiešanej štvorhry, v ktorej mal Talian nastúpiť po boku Kateřiny Siniakovej. To sa zdá byť nereálne.
"Samozrejme, hlavným cieľom je US Open a preto je najdôležitejšie zotaviť sa," uviedla svetová jednotka po neúspešnej obhajobe titulu v Cincinnati. Naďalej tak platí, že naposledy to dokázal Roger Federer (2014, 2015).
"Dúfam, že to, čo sa stalo, bude len drobnosť," napísal na X Brad Gilbert, ktorý počas trénerskej kariéry viedol Agassiho, Roddicka či Murrayho.
Sinner prehral na tvrdom povrchu prvýkrát od októbra minulého roka, keď ho v Pekingu zdolal Alcaraz. Vtedy finále trvalo o tri hodiny dlhšie.
Španiel musel v Cincinnati odohrať dva trojsetové zápasy, no v záverečných dvoch mal situáciu výrazne uľahčenú. Ani v semifinále nebol jeho súper stopercentne fit, hoci Alexander Zverev zápas dohral.
Každopádne, Alcaraz získal svoju ôsmu trofej z turnajov ATP Masters 1000 a tiež znížil stratu v boji o post koncoročnej svetovej jednotky.
"Je mi veľmi ľúto Jannika. Nikto nechce vyhrať preto, že jeho súper skrečuje. Najmä vo finále, aké je toto. Prajem mu skoré uzdravenie.
Som šťastný, aké výkony som tu podával a na US Open sa cítiť byť pripravený," dodal Španiel, ktorý upravil vzájomnú bilanciu so Sinnerom na 9:5.