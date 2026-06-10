Tesný zápas no so smutným koncom. Slovenský tenista sa lúči na domácom turnaji

Slovenský tenista Andrej Martin sa neprebojoval do štvrťfinále challengerového turnaja Bratislava Open.
V stredu na antukových dvorcoch Slovana prehral v 2. kole v pozícii kvalifikanta s českým súperom Petrom Brunclíkom 4:6, 6:7 (5:7).
Pred bránami štvrťfinále skončil aj ďalší Slovák Lukáš Pokorný, ktorý taktiež nestačil na českého súpera, keď Zdeňkovi Kolářovi, nasadenej šestke pavúka, podľahol 4:6, 4:6.
Challenger Bratislava Open 2026
Dvojhra - 2. kolo:
Petr Brunclík (ČR) - Andrej Martin (SR) 6:4, 7:6 (7:5)
Zdeněk Kolář (ČR) - Lukáš Pokorný (SR) 6:4, 6:4