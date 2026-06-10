    Tesný zápas no so smutným koncom. Slovenský tenista sa lúči na domácom turnaji

    Slovenský tenista Andrej Martin odvracia úder Čecha Petra Brunclíka v zápase 2. kola mužskej dvojhry na antukovom challengerovom turnaji Bratislava Open.
    Slovenský tenista Andrej Martin odvracia úder Čecha Petra Brunclíka v zápase 2. kola mužskej dvojhry na antukovom challengerovom turnaji Bratislava Open. (Autor: TASR)
    TASR|10. jún 2026 o 12:31 (aktualizované 10. jún 2026 o 14:15)
    ShareTweet0

    V pozícii kvalifikanta prehral s českým tenistom.

    Slovenský tenista Andrej Martin sa neprebojoval do štvrťfinále challengerového turnaja Bratislava Open.

    V stredu na antukových dvorcoch Slovana prehral v 2. kole v pozícii kvalifikanta s českým súperom Petrom Brunclíkom 4:6, 6:7 (5:7).

    Pred bránami štvrťfinále skončil aj ďalší Slovák Lukáš Pokorný, ktorý taktiež nestačil na českého súpera, keď Zdeňkovi Kolářovi, nasadenej šestke pavúka, podľahol 4:6, 4:6.

    Challenger Bratislava Open 2026

    Dvojhra - 2. kolo:

    Petr Brunclík (ČR) - Andrej Martin (SR) 6:4, 7:6 (7:5)

    Zdeněk Kolář (ČR) - Lukáš Pokorný (SR) 6:4, 6:4

    Tenis

    Tenis

    Slovenský tenista Andrej Martin odvracia úder Čecha Petra Brunclíka v zápase 2. kola mužskej dvojhry na antukovom challengerovom turnaji Bratislava Open.
    Slovenský tenista Andrej Martin odvracia úder Čecha Petra Brunclíka v zápase 2. kola mužskej dvojhry na antukovom challengerovom turnaji Bratislava Open.
    Tesný zápas no so smutným koncom. Slovenský tenista sa lúči na domácom turnaji
    dnes 12:31
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Tesný zápas no so smutným koncom. Slovenský tenista sa lúči na domácom turnaji