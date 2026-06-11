    Argentína s Messim sa naladila na MS hladkou výhrou, zvíťazilo Anglicko aj Portugalsko

    Kapitán Argentíny Lionel Messi
    Kapitán Argentíny Lionel Messi (Autor: TASR/AP)
    TASR|11. jún 2026 o 07:16
    ShareTweet0

    Kapitán obhajcov skóroval z penalty.

    Futbalisti Argentíny zvíťazili v generálke pred blížiacimi sa MS 2026 nad Islandom 3:0.

    Obhajcovia titulu sa v americkom Auburne ujali vedenia v 8. minúte, keď sa presadil Valentin Barco. V 72. minúte zvýšil ich náskok striedajúci Lionel Messi, ktorý premenil pokutový kop. V závere spečatil triumf favorita Thiago Almada.

    Messi sa vrátil na trávniky po pauze zavinenej zranením zadného stehenného svalu, ktoré utrpel v zápase svojho klubu Inter Miami Proti Islandu nastúpil v 70. minúte a krátko na to premenil penaltu nariadenú za faul na Lautara Martineza v šestnástke.

    Irak prehral s Venezuelou 0:2, Senegal remizoval v dueli dvoch účastníkov šampionátu so Saudskou Arábiou 0:0.

    Generálku pred záverečným turnajom MS zvládli aj ďalší favoriti. Anglicko si poradilo v Orlande s Kostarikou 3:0 po góloch Declana Ricea, Anthonyho Gordona a Ollieho Watkinsa. Začiatok zápasu museli v stredu posunúť pre silnú búrku.

    VIDEO: Búrka pred zápasom Anglicka

    Portugalčania ešte na domácej pôde v Leirii zvíťazili nad Nigériou 2:1, presné zásahy zaznamenali Pedro Neto s Franciscom Conceicaom. Za africký tím skóroval Akor Adams.

    V drese Portugalska premrhal veľké príležitosti na gól Cristiano Ronaldo. Štyridsaťjedenročný útočník odohral 65 minút, čo bolo najviac spomedzi hráčov svojho tímu, ktorí nastúpili v základnej zostave. Ronalda čaká rekordný šiesty šampionát.

    Hladkým triumfom 4:0 nad Bolíviou sa naladili pozitívne na šampionát aj hráči Alžírska. Dva góly v priebehu necelých troch minút strelil Amine Gouiri, skórovali aj Aissa Mandi a Anis Hadj Moussa.

    Prípravné zápasy pred MS vo futbale:

    Portugalsko - Nigéria 2:1 (1:1)

    Góly: 23. Neto, 75. Conceicao - 37. Adams

    Anglicko - Kostarika 3:0 (1:0)

    Góly: 9. Rice, 68. Gordon (z 11 m), 87. Watkins

    Argentína - Island 3:0 (1:0)

    Góly: 8. Barco, 72. Messi (z 11 m), 87. Almada

    Venezuela - Irak 2:0 (1:0)

    Góly: 17. Casseres Jr., 46. Ramírez, ČK: 72. Yousif (Irak)

    Senegal - Saudská Arábia 0:0

    ČK: 84. Jackson (Senegal)

    Bolívia - Alžírsko 0:4 (0:1)

    Góly: 56. a 58. Gouiri, 45. Mandi, 61. Hadj Moussa

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Lionel Scaloni.
    Lionel Scaloni.
    Zázrak s prezývkou Scaloneta: Z asistenta bez skúseností je svetový unikát číslo jeden
    Pavol Spál|dnes 07:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Argentína s Messim sa naladila na MS hladkou výhrou, zvíťazilo Anglicko aj Portugalsko