Argentína s Messim sa naladila na MS hladkou výhrou, zvíťazilo Anglicko aj Portugalsko

Futbalisti Argentíny zvíťazili v generálke pred blížiacimi sa MS 2026 nad Islandom 3:0.
Obhajcovia titulu sa v americkom Auburne ujali vedenia v 8. minúte, keď sa presadil Valentin Barco. V 72. minúte zvýšil ich náskok striedajúci Lionel Messi, ktorý premenil pokutový kop. V závere spečatil triumf favorita Thiago Almada.
Messi sa vrátil na trávniky po pauze zavinenej zranením zadného stehenného svalu, ktoré utrpel v zápase svojho klubu Inter Miami Proti Islandu nastúpil v 70. minúte a krátko na to premenil penaltu nariadenú za faul na Lautara Martineza v šestnástke.
Irak prehral s Venezuelou 0:2, Senegal remizoval v dueli dvoch účastníkov šampionátu so Saudskou Arábiou 0:0.
Generálku pred záverečným turnajom MS zvládli aj ďalší favoriti. Anglicko si poradilo v Orlande s Kostarikou 3:0 po góloch Declana Ricea, Anthonyho Gordona a Ollieho Watkinsa. Začiatok zápasu museli v stredu posunúť pre silnú búrku.
VIDEO: Búrka pred zápasom Anglicka
Portugalčania ešte na domácej pôde v Leirii zvíťazili nad Nigériou 2:1, presné zásahy zaznamenali Pedro Neto s Franciscom Conceicaom. Za africký tím skóroval Akor Adams.
V drese Portugalska premrhal veľké príležitosti na gól Cristiano Ronaldo. Štyridsaťjedenročný útočník odohral 65 minút, čo bolo najviac spomedzi hráčov svojho tímu, ktorí nastúpili v základnej zostave. Ronalda čaká rekordný šiesty šampionát.
Hladkým triumfom 4:0 nad Bolíviou sa naladili pozitívne na šampionát aj hráči Alžírska. Dva góly v priebehu necelých troch minút strelil Amine Gouiri, skórovali aj Aissa Mandi a Anis Hadj Moussa.
Prípravné zápasy pred MS vo futbale:
Portugalsko - Nigéria 2:1 (1:1)
Góly: 23. Neto, 75. Conceicao - 37. Adams
Anglicko - Kostarika 3:0 (1:0)
Góly: 9. Rice, 68. Gordon (z 11 m), 87. Watkins
Argentína - Island 3:0 (1:0)
Góly: 8. Barco, 72. Messi (z 11 m), 87. Almada
Venezuela - Irak 2:0 (1:0)
Góly: 17. Casseres Jr., 46. Ramírez, ČK: 72. Yousif (Irak)
Senegal - Saudská Arábia 0:0
ČK: 84. Jackson (Senegal)
Bolívia - Alžírsko 0:4 (0:1)
Góly: 56. a 58. Gouiri, 45. Mandi, 61. Hadj Moussa