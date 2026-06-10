Nečakané spojenie. Češka nastúpi v Berlíne vo štvorhre po boku Sereny Williamsovej

Česká tenistka Karolína Muchová si budúci týždeň zahrá štvorhru na tráve na turnaji v Berlíne po boku 44-ročnej tenisovej legendy Sereny Williamsovej.
O novej partnerke pre hviezdnu Američanku, ktorá sa tento týždeň vrátila na deblové kurty po štvorročnej prestávke v Queen's Clube, informoval denník The Times.
Pred štartom na londýnskej tráve oslovila držiteľka 23 grandslamových titulov na spoluprácu svetovú deblovú jednotku Kateřinu Siniakovú, tá však ponuku odmietla pre odlišný program.
Williamsová preto spojila sily s 19-ročnou Victoriou Mbokovou, no po víťaznej utorkovej premiére je ich ďalšia spolupráca ohrozená.
Kanaďanka si v stredu v Queen's Clube v zápase druhého kola dvojhry proti Karolíne Plíškovej poranila koleno a musela duel skrečovať.
Rovnako ako v Londýne dostala Williamsová na štart v berlínskej štvorhre voľnú kartu.
Muchová, ktorá je v rebríčku dvojhry na 10. mieste, štvorhru na okruhu WTA zvyčajne nehráva a vo svetovom poradí štvorhry jej aktuálne patrí 159. priečka.