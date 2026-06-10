Williamsová bola prísna, experta však očarila. Predviedla aj úder, ktorý obletel svet

Eso, druhé eso a priamy bod z podania. Serena Williamsová sa po takmer štyroch rokoch vrátila na kurty a takto štýlovo ukončila svoj prvý zápas.
Spolu s kanadskou tínedžerkou Victoriou Mbokovou postúpili v londýnskom Queen'se do štvrťfinále po tom, čo zdolali americko-novozélandský pár Nicole Melicharová-Martinezová, Erin Routliffeová 7:6 (2), 6:2.
Tenisová ikona a 23-násobná grandslamová víťazka sa predstavila v súťažnom dueli po 1376 dňoch, ale na jej výkone nebola táto dlhá pauza znať.
"Nemala som nič lepšie na práci a unavovalo ma sedieť doma. Moje deti majú cez leto prázdniny, tak prečo sa nevrátiť," vtipkovala 44-ročná Američanka v bezprostrednom rozhovore na kurte.
Víťazný úder z ťažkej pozície
Hoci bola v rozhovore uvoľnená, usmievala sa a žartovala, počas zápasu rozhodne nepôsobila dojmom, že si prišla tenis iba užívať.
Rodená šampiónka bola maximálne koncentrovaná, chcela vyhrať. Azda prvýkrát sa usmiala v deviatom geme, ktorý ukončila famóznym úderom. Sama zostala prekvapená, že po smeči Routliffeovej vrátila loptičku do kurtu.
VIDEO: Zostrih z prvého zápasu Sereny Williamsovej po návrate
"Tento moment obletí svet. Serena aj po rokoch ukazuje svoje majstrovstvo," hovoril komentátor televízie Canal+ Sport Dominik Kríž.
Pár, ktorý v Queen'se štartuje vďaka voľnej karte, následne zvládol koncovku prvého setu a v tom druhom už nasadené trojky nepustil ani len k brejkbalu.
"Bola to veľká zábava. Vicky hrala v kľúčových momentoch vynikajúco, podržala tím a mohla som sa na ňu spoľahnúť. Nikdy sme spolu nehrali, ale prišlo mi to úplne prirodzené," povedala Williamsová.
Radosť neskrývala ani 19-ročná Mboková, pre ktorú je Serena vzorom: "Je mi veľkou cťou, že môžem s tebou hrať. Ideme si po ďalšie víťazstvá."
Hračkárstvo či večera
Veľkú radosť museli mať aj organizátori. Nie často sa stáva, že zápas prvého kola štvorhry sa hrá na centrálnom dvorci a pred plnými tribúnami.
Na návrat legendy bola zvedavá aj lyžiarska hviezda Lindsey Vonnová, ktorá Serenu pomenovala skratkou GOAT, teda najlepšia všetkých čias.
O jej návrate sa špekulovalo už koncom minulého roka, pričom vtedy to rázne odmietla. Faktom však bolo, že sa opäť prihlásila do antidopingového programu, bez čoho by jej návrat nebol možný.
Pred svojou premiérou na turnaji v Queen's Clube hovorila o tom, že svojím návratom nemá čo stratiť, respektíve si nepotrebuje nič dokazovať. Oveľa cennejšie pre ňu je, že ju vidia hrať jej dcéry.
Staršia Olympia má osem rokov a Adira sa narodila v auguste 2023. Williamsová po zápase priznala, že jej dcéry víťazstvo príliš neohromilo.
"Adira chcela ísť do hračkárstva a Olympia sa pýtala, čo bude na večeru," hovorila s úsmevom na tvári víťazka 73 turnajov na okruhu WTA.
Keď dostala otázku, aké vysvedčenie by si dala za svoj výkon, odpovedala skromne: "Asi C mínus." Jej spoluhráčka Victoria Mboková pohotovo odvetila:
"Nebuď na seba taká prísna. Myslím si, že sa pohybovala skvele. Počas zápasu boli momenty, keď som si hovorila: Panebože, stále to má v sebe."
Vyzerá neuveriteľne fit
V boji o postup do semifinále narazí spomenutá dvojica na kanadsko-nemecký pár Leylah Fernandezová a Laura Siegemundová. Aj tento zápas viac napovie o tom, ako sa bude návrat Williamsovej uberať.
Štvorhru by mala odohrať aj budúci týždeň v Berlíne a otázny zostáva jej štart na Wimbledone, ktorý sedemkrát vyhrala vo dvojhre a šesťkrát ho dobyla spolu so staršou sestrou Venus.
"Beriem to deň po dni. Stále mám trochu času na rozhodnutie a organizátori boli skvelí v tom, že mi poskytli priestor a čas," hovorí Američanka.
Wimbledonu sa môže zúčastniť iba na základe voľnej karty organizátorov, čo by však v prípade azda najlepšej tenistky histórie nemal byť problém.
"Vyzerá neuveriteľne fit, možno je v najlepšej fyzickej kondícii za posledné roky. Podľa mňa nemožno vylúčiť ani návrat vo dvojhre," povedala bývalá nemecká tenistka Barbara Rittnerová.
Súhlasí s ňou aj tenisový expert José Morgado, ktorý sa sociálnej sieti X napísal, že po tom, čo videl hrať Serenu v Queen'se, by bol šokovaný, pokiaľ by nehrala na Wimbledone dvojhru.
Keď sa prvýkrát vrátila po materských povinnostiach, dala si cieľ, ktorý nesplnila. Hoci bola viackrát blízko, 24. grandslamový titul jej unikol.
Aj toto môže byť podľa Johna McEnroea dôvod jej návratu. "Ona chce vyhrávať a chce ďalší grandslam. To je jediný dôvod, ktorý ma napadá, prečo by Serena Williamsová chcela znova hrať tenis," povedal.
Či už Williamsová bude hrať vo Wimbledone alebo nie, podobne ako Vonnová dokazuje, že športovať možno na profesionálnej úrovni aj po 40-tke.
"Nezáleží na veku, pokiaľ ste zdraví, staráte sa o seba, ste šťastní a robíte, čo viete – to je naozaj všetko, na čom záleží," dodala úspešná tenistka.