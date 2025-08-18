Cítil sa slabo a zle. Svetová jednotka skrečovala finále po 22 minútach

ATP Cincinnati 2025
Dvojhra mužov - finále:
Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Jannik Sinner (Tal.-1) 5:0 - skreč Sinner
CINCINNATI. Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa stal víťazom dvojhry na podujatí Masters 1000 v americkom Cincinnati.
Vo finále viedol v pozícii turnajovej dvojky nad najvyššie nasadeným Talianom Jannnikom Sinnerom 5:0, keď wimbledonský šampión zápas skrečoval pre chorobu.
Pre oboch hráčov to bola generálka na záverečný grandslam sezóny US Open. Alcaraz od začiatku na dvorci dominoval, po dvoch brejkoch si vybudoval náskok 5:0 a Sinner čelil hrozbe „kanára".
VIDEO: Zostrih zápasu Alcaraz - Sinner
Líder svetového rebríčka však následne duel vzdal, pretože sa necítil vôbec dobre. Alcaraz tak odplatil súperovi prehru z finále Wimbledonu a vylepšil si vzájomnú bilanciu na 9:5.
„Mrzí ma, že sa musím rozlúčiť s fanúšikmi takýmto spôsobom. Mnohí z vás ste sem merali cestu v pracovný deň a ja som vás sklamal.
Už v nedeľu som sa však necítil dobre. Dnes som to skúsil, no nešlo to. Carlosovi blahoželám k zisku ďalšieho titulu, určite by ho chcel radšej vybojovať po premenenom mečbale.
Do ďalšieho priebehu sezóny mu želám iba to najlepšie," uviedol Sinner počas slávnostného ceremoniálu.