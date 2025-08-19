    Už iba dva tituly jej chýbajú k vyrovnaniu Williamsovej. Poľka ovládla Cincinnati

    Na celom turnaji nestratila ani set.

    CINCINNATI. Poľská tenistka Iga Swiateková sa stala prvýkrát v kariére víťazkou dvojhry na turnaji WTA 1000 v americkom Cincinnati.

    Vo finále v pozícii nasadenej trojky zdolala sedmičku „pavúka“ Jasmine Paoliniovú z Talianska za hodinu a 49 minút 7:5, 6:4.

    VIDEO: Zostrih zápasu Iga Swiateková - Jasmina Paoliniová

    Swiateková nestratila na celom turnaji ani set. Šesťnásobná grandslamová šampiónka získala svoj 11. titul na podujatí série WTA 1000 a už iba dva jej chýbajú k vyrovnaniu rekordu Sereny Williamsovej (13).

    Celkovo je to jej 24. titul na hlavnom profesionálnom okruhu.

    „V ´Cincy´ je to vždy náročné. Tento triumf mi dodá veľa sebavedomia. Som šťastná z práce, ktorú odvádzam. Tím ma musel presvedčiť, aby som hrala iným štýlom a s celým procesom som teraz spokojná.

    Som rada, že som prešla turnajom bez straty setu. Veľa to pre mňa znamená, tento rok som tu chcela veľmi zvíťaziť, lebo titul zo Cincinnati mi dosiaľ v zbierke chýbal.

    Som veľmi šťastná,“ povedala podľa AFP 24-ročná Poľka, ktorá vyhrala na WTA Tour aj šiesty vzájomný zápas s Paoliniovou.

