Všetko je v poriadku. Sinnerovi na klinike nezistili žiadne zdravotné problémy

Vyšetrenia, ktoré podstúpil taliansky tenista Jannik Sinner po fyzickom kolapse v druhom kole Roland Garros, neodhalili žiadne zdravotné ťažkosti.
Informoval o tom taliansky denník Corriere dello Sport. Prvý hráč svetového rebríčka strávil na klinike San Raffaele v Miláne dva dni.
Teraz už je doma v Monte Carle a pripravuje sa na Wimbledon, kde bude obhajovať titul.
Dvadsaťštyriročný Sinner bol pri absencii zraneného obhajcu trofeje Španiela Carlosa Alcaraza považovaný za jasného favorita Roland Garros, ale zlyhal v dueli s Juanom Manuelom Cerúndolom.
Nad argentínskym tenistom viedol 6:3, 6:2 a 5:1, potom úplne odpadol a prehral 5:7, 1:6 a 1:6. Nedokázal tak skompletizovať zbierku grandslamových trofejí.