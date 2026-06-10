    Všetko je v poriadku. Sinnerovi na klinike nezistili žiadne zdravotné problémy

    Jannik Sinner.
    Jannik Sinner. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
    ČTK|10. jún 2026 o 08:46
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    Teraz už je doma v Monte Carle a pripravuje sa na Wimbledon.

    Vyšetrenia, ktoré podstúpil taliansky tenista Jannik Sinner po fyzickom kolapse v druhom kole Roland Garros, neodhalili žiadne zdravotné ťažkosti.

    Informoval o tom taliansky denník Corriere dello Sport. Prvý hráč svetového rebríčka strávil na klinike San Raffaele v Miláne dva dni.

    Teraz už je doma v Monte Carle a pripravuje sa na Wimbledon, kde bude obhajovať titul.

    Dvadsaťštyriročný Sinner bol pri absencii zraneného obhajcu trofeje Španiela Carlosa Alcaraza považovaný za jasného favorita Roland Garros, ale zlyhal v dueli s Juanom Manuelom Cerúndolom.

    Nad argentínskym tenistom viedol 6:3, 6:2 a 5:1, potom úplne odpadol a prehral 5:7, 1:6 a 1:6. Nedokázal tak skompletizovať zbierku grandslamových trofejí.

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    Jannik Sinner.
    Jannik Sinner.
    Všetko je v poriadku. Sinnerovi na klinike nezistili žiadne zdravotné problémy
    dnes 08:46
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